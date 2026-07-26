Las notas del Villarreal en la primera victoria de la era Iñigo Pérez y su disposición táctica en la presión ¿Quién fue el mejor?

El Villarreal venció por 1-3 al PSV Eindhoven en el segundo amisto de la pretemporada ofreciendo una grandísima imagen y teniendo la opción de marcar muchísimos más goles. En el primer triunfo de la era Iñigo Pérez se vieron algunos de los aspectos tácticos que quiere imprimir como esa presión en campo contrario. Curiosamente, en esas situaciones Maciá quedó como pivote y una línea de tres apretó por delante con Nizar, Moleiro y Diatta, avanzando en dicha función, con Mikautadze y Ayoze arriba iniciando la presión.

Iñigo Pérez ante el PSV. / VILLARREAL CF

Luiz Junior (4) | Intervino con seguridad en varias acciones pero cometió un grave error en el gol del PSV, perdiendo un balón en un pase fácil y dejando el gol a placer. No debe cometer esos errores. Por arriba se mostró seguro y realizó alguna atajada.

Sergi Cardona (6) | Vio amarilla en la primera parte y sufrió en algunas acciones con los extremos rivales. En ataque se prodigó porque Moleiro se metía por dentro. Correcto.

Pau Navarro (7) | En alguna acción llegó tarde porque jugar adelantado tiene esos riesgos. Pero fue el líder en salida de balón y continúa creciendo.

Kambwala (5) | Necesita tiempo para coger su mejor punto después de tanto tiempo sin jugar. Físicamente es una bestia y encaja en el perfil que gusta a Iñigo Pérez, ya que en el Rayo potenció centrales de estas características.

Mourinho (5) | También sufrió como Cardona y también recibió amarilla. No subió en ataque, pero siempre es un seguro de vida.

Alassane Diatta (8) | Cada partido está más hecho. Líder en la presión y con mucho criterio con el balón. Partidazo y formando otra vez una gran pareja con Maciá. Se entienden y se nota.

Carlos Maciá (9) | Roba, juega y hace jugar. Y lo más impresionante de todo, tiene solo 17 años. Pero volvió a jugar como si tuviera 25. Otro que cada partido mejora.

Moleiro (8) | Sorprendió verle con total libertad, nada de partir desde la banda. Condujo, asistió y fue muy vertical, asociándose con Mikautadze y Ayoze. Talento busca talento.

Nizar (7) | El joven extremo estuvo a la altura y realizó varias jugadas interesante aportando velocidad y desborde.

Ayoze (7) | Cuando apareció hizo mucho daño. Si recupera la versión de la 24/25 será un jugador muy importante. Pudo marcar.

Mikautadze (8) | A pesar de fallar varias oportunidades claras, estuvo en todas y eso es muy valorable. Lo intentó tantas veces que recogió el más que merecido premio del gol. Mangífica definición, volvió loco a la defensa del PSV.

También jugaron

Carlos Romero (6) | Es un portento en ataque y lo demostró en varias llegadas con peligro. Cerca estuvo de marcar.

Gerard Moreno (7) | Gerard siempre le da sentido al juego del Submarino. Participó en el 0-1 y pudo marcar.

Logan Costa (5) | Primeros minutos tras reincorporarse tras jugar el Mundial. Pronto para evaluarle, necesita volver a coger rodaje tras la grave lesión.

Cheikh Thiam (9) | Revulsivo y clave en la victoria. Inició el 0-1 y marcó el 0-2. Tiene muchas cualidades este jugador y hay que seguirle de cerca.

Thiago Fernández (7) | Empezó en derecha y acabó en izquierda. Buena asistencia a Thiam. Tiene ese olfato para encontrar al compañero en el área rival y lo demostró en el Oviedo.

Bonafé 6 | Debut con el primer equipo

Pau Cabanes (7) | Fue listo, presionó y marcó.

Spatz, Budesca Y Forés entraron en el 75 y no tuvieron apenas tiempo en el tramo final ya con el 1-3 en el marcador.