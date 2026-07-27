Mercado del lunes en el Villarreal: Fer Niño puede dejar una buena cantidad en caja por su traspaso, el futuro de Dani Budesca...

El Villarreal CF permanece muy atento a una operación que se está cocinando lejos de La Cerámica, pero que puede dejar un ingreso importante en las arcas amarillas. El Elche CF ha acelerado las negociaciones para fichar a Fer Niño, delantero del Burgos y producto de la Cantera Grogueta, y el Submarino conserva un porcentaje importante de sus derechos desde que facilitó su salida en el verano de 2023.

En estos momentos Burgos y Elche siguen con su tira y afloja para ponerse de acuerdo con el monto final de la operación. Al respecto, ha trascendido que la cantidad que se maneja sitúa el precio del traspaso en un mínimo de cuatro millones de euros.

Si la operación se cierra en esos términos, el Villarreal ingresaría alrededor de 1,2 millones de euros., y el motivo no es otro que el hecho de que el Submarino posee el 30% de los derechos del ariete nacido en Rota. Una cifra que podría crecer si el acuerdo incorpora variables o si el Burgos consigue elevar el fijo solicitado al conjunto franjiverde. Por el momento, los clubes continúan negociando y todavía no han comunicado oficialmente el acuerdo.

Fer Niño y Alberto en la disputa de un balón en el Burgos-Castellón. / LaLiga

Una venta con retorno para el Submarino

Fer Niño, de 25 años y 1,91 metros, llegó al Burgos procedente del Villarreal para encontrar continuidad en el fútbol profesional. Tres temporadas después, el delantero se ha consolidado en Segunda División y mantiene contrato con el club castellano-leonés hasta junio de 2029, tras renovar en agosto de 2025. La temporada 2025/26, el ariete firmó siete goles y una asistencia. Su rendimiento, su capacidad para jugar de espaldas y su margen competitivo han despertado el interés de un Elche que busca reforzar su ataque. La negociación no está cerrada, pero el Burgos pretende obtener al menos cuatro millones por uno de sus principales activos.

Para el Villarreal, el posible traspaso vuelve a demostrar el valor de su política con los futbolistas formados en Miralcamp. El club suele facilitar la salida de jóvenes que necesitan minutos, pero conserva porcentajes de futuras ventas para participar en su revalorización. En el caso de Fer Niño, esa fórmula puede traducirse ahora en un ingreso superior al millón de euros sin tocar la actual plantilla.

Fer Niño, delantero del Burgos que el Villarreal tiene un porcentaje de sus derechos. / LaLiga

El delantero pasó por los equipos de formación del Submarino, alcanzó el primer equipo y formó parte del grupo campeón de la Europa League en 2021. Después jugó cedido en el Mallorca, regresó para competir con el Villarreal B en Segunda y terminó traspasado al Burgos. Su posible salto al Elche le devolvería a Primera División y dejaría un nuevo beneficio económico en La Cerámica.

Daniel Budesca, con el esférico en los pies en el primer entrenamiento de la pretemporada del Villarreal. / Manolo Nebot Rochera

El 'caso Dani Budesca'

Al margen de ello, otro movimiento de mercado puede afectar a otro canterano. El Villarreal estudia una operación parecida con Dani Budesca. La lesión muscular de Valentin Rosier ha llevado a Osasuna a interesarse por el lateral derecho del filial amarillo, que termina contrato en junio de 2027 y cuenta con más pretendientes.

Mediterráneo ha podido saber que el interés de Osuna es real, aunque el club navarro tiene varios candidatos, y que en el seno amarillo se debe decidir entre renovar al canterano y cederlo para que sume minutos, o aceptar un traspaso este verano. En esa segunda vía, la entidad amarilla contempla repetir su fórmula habitual: facilitar la salida, pero reservarse un porcentaje de sus derechos para beneficiarse de una futura venta.

El interés rojillo obliga al Submarino a tomar una decisión sobre uno de los laterales con mayor proyección de su cantera. Una nueva operación en la que el club pretende proteger tanto el futuro deportivo del futbolista como sus propios intereses económicos.

Es más, por Budesca no solo ha preguntado Osasuna, ya que otros dos clubs de Primera División, como el Valencia y el Racing de Santander, así como varios de Segunda División, entre ellos el Real Mallorca, han sondeado su situación.