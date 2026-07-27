Pau Navarro gana peso en el Villarreal: "Me gusta ayudar a los canteranos, me veo reflejado en ellos"

Pau Navarro continúa dando pasos firmes en el Villarreal CF. El polivalente defensa de 21 años, capaz de actuar como central, lateral derecho o mediocentro defensivo, afrontará en la temporada 2026/27 su tercer curso como miembro del primer equipo amarillo. Una trayectoria que le permite asumir más responsabilidad dentro de una plantilla en proceso de adaptación al proyecto de Iñigo Pérez.

El futbolista natural de la Vilavella fue titular como central por la izquierda en el amistoso que el Submarino ganó por 1-3 al PSV Eindhoven en Países Bajos. Fue la primera victoria de la pretemporada para los groguets, que habían caído por 0-2 ante el Benfica. Navarro valoró la capacidad del equipo para generar peligro y mejorar su eficacia tras el descanso.

Los titulares del Villarreal del partido ante el PSV, entre ellos Pau Navarro, en la charla previa. / Villarreal CF

Una victoria que refuerza el camino

«Ante el PSV hicimos un buen partido. Tuvimos muchas ocasiones. En la primera parte pudimos habernos ido con un par de goles de ventaja, aunque cierto es que ellos también tuvieron las suyas. Pero supimos ser más eficaces en la segunda mitad y nos llevamos la victoria», explicó.

Para mí es un cambio. Yo tenía muy asentadas las bases de Marce, con sus costumbres y sus manías, y ahora tenemos un entrenador nuevo con sus cosas. Al final hay que acostumbrarse a realizar lo que te pide el nuevo míster y poco a poco irá saliendo todo, como se demostró ante el PSV Pau Navarro

El triunfo también confirmó algunas de las ideas que Iñigo Pérez está implantando. Navarro reveló que el técnico acabó satisfecho, aunque incidió en aspectos todavía por corregir.

«El míster se marchó satisfecho. Nos dijo durante el partido que estábamos muy bien, nos corrigió un par de cosas que, lógicamente por el tiempo que llevamos, es normal que necesitemos mejorar. Pero en líneas generales nos felicitó y nos dijo que hay que seguir en esta línea, la de generar ocasiones, y que sabía que los goles iban a llegar. Como así sucedió».

Los titulares del Villarreal del partido ante el PSV, entre ellos Pau Navarro. / Villarreal CF

Adaptación a Iñigo Pérez

Después de varias temporadas con Marcelino García Toral, el cambio de entrenador obliga a asimilar nuevas directrices. Navarro reconoce que el proceso requiere tiempo, aunque las sensaciones frente al PSV fueron positivas.

«Para mí es un cambio. Yo tenía muy asentadas las bases de Marce, con sus costumbres y sus manías, y ahora tenemos un entrenador nuevo con sus cosas. Al final hay que acostumbrarse a realizar lo que te pide el nuevo míster y poco a poco irá saliendo todo, como se demostró ante el PSV».

Pau Navarro analizó el juego del Villarreal tras el partido ante el PSV. / Villarreal CF

Un referente para los jóvenes

El canterano vive ahora la pretemporada desde una posición distinta. Si hace poco era uno de los jóvenes que buscaba hacerse un hueco, ahora ejerce de apoyo para quienes se incorporan al primer equipo.

«Me gusta ayudar a los canteranos que están debutando en pretemporada con nosotros. Me veo reflejado en ellos y yo lo que intento es hacer que se sientan cómodos. Como he estado en su situación, sé qué pueden estar pensando y qué les puede estar pasando por la cabeza», afirmó.

Navarro destacó además la respuesta de los jóvenes: «Desde fuera se les ve muy cómodos y muy integrados, y la verdad es que hicieron un partidazo». Un mensaje que refleja su madurez y su creciente papel en el vestuario del Villarreal.

Moleiro, con el esérico, y tras él Pau Navarro en el triunfo del Villarreal ante el PSV Eindhoven. / Villarreal CF

Apoyo a la Vilavella y a Castellón

La alegría por la victoria quedó en segundo plano ante el grave incendio registrado ese mismo sábado en la provincia. Navarro cerró sus declaraciones acordándose de sus vecinos y del resto de localidades afectadas.

«Mandar muchos ánimos a la gente de la Vilavella y a todos los pueblos de la provincia afectados por el incendio, y esperemos que se solucione lo antes posible», expresó el defensa, mostrando su compromiso con su tierra.