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El Villarreal se concentra en Como para afrontar su 'stage' de pretemporada en Italia

El equipo de Iñigo Pérez permanecerá hasta el sábado 1 de agosto y disputará tres encuentros en la Como Cup, con AlUla SC y Como 1907 como primeros rivales

Juan Foyth (i), Santi Mouriño (c) y Ayoze (d), tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup.

Juan Foyth (i), Santi Mouriño (c) y Ayoze (d), tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup. / Villarreal CF

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

El Villarreal CF ya se encuentra en Como, donde ha iniciado una nueva fase de su preparación para la temporada 2026/27. La expedición amarilla llegó a Italia después de conquistar el sábado su primera victoria de la pretemporada ante el PSV Eindhoven (1-3) y permanecerá en tierras italianas, como mínimo, hasta el próximo sábado 1 de agosto.

El conjunto dirigido por Iñigo Pérez hizo noche en Eindhoven tras imponerse en el Philips Stadion con goles de Georges Mikautadze, Cheikh Thiam y Pau Cabanes. A la mañana siguiente, el equipo se desplazó hasta Maastricht para tomar un vuelo con destino al Aeropuerto de Milán Malpensa. Desde allí completó por carretera el trayecto hasta Como, escenario de la concentración y de la Como Cup.

Gerard Moreno (c), junto con Moleiro (i) y Sergi Cardona (d) tras aterrizar con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup.

Gerard Moreno (c), junto con Moleiro (i) y Sergi Cardona (d) tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup. / Villarreal CF

Freeman y Renato Veiga completan el grupo

La principal novedad en la llegada a Italia ha sido la incorporación de los dos últimos futbolistas que todavía no se habían sumado al equipo tras disputar el Mundial: Alex Freeman, internacional con Estados Unidos, y Renato Veiga, integrante de la selección de Portugal.

Con ambos ya a disposición de Iñigo Pérez, el técnico cuenta con todos los mundialistas. Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi ya habían viajado el viernes a Eindhoven, aunque ninguno participó ante el PSV. Sí tuvo minutos Logan Costa, que regresó a los entrenamientos a comienzos de la pasada semana y entró en el minuto 60 en sustitución de Willy Kambwala.

La llegada de Freeman y Renato Veiga permitirá al cuerpo técnico aumentar progresivamente sus cargas y valorar si pueden disputar sus primeros minutos en Italia. El stage servirá también para profundizar en las ideas del nuevo entrenador y dar continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas en Países Bajos.

Nicolas Pepe, tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup.

Nicolas Pepe, tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup. / Villarreal CF

Dos partidos de 45 minutos el miércoles

El Villarreal debutará en la Como Cup el miércoles 29 de julio con una jornada especialmente exigente en el Estadio Giuseppe Sinigaglia. Los amarillos disputarán dos encuentros de 45 minutos separados por apenas tres horas.

El primer compromiso será a las 19.00 horas ante el AlUla SC, mientras que a las 22.00 horas se medirán al Como 1907, anfitrión del torneo. El formato permitirá a Iñigo Pérez repartir minutos entre la plantilla, probar diferentes asociaciones y continuar observando a los jóvenes que participan en la pretemporada.

La competición se completará entre el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. El Villarreal jugará entonces un tercer partido, esta vez de 90 minutos, ante un rival que se determinará tras las dos primeras jornadas del torneo.

Carlos Romero, tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup.

Carlos Romero, tras aterrizar este domingo con el Villarreal en Milán rumbo a Como para disputar la Como Cup. / Villarreal CF

De la primera victoria a una nueva prueba

El stage italiano llega después de los dos primeros amistosos del verano. El Villarreal se estrenó el 17 de julio con una derrota por 0-2 ante el Benfica en Faro, pero reaccionó ocho días después con un convincente triunfo frente al PSV. La victoria en Eindhoven supuso además el primer triunfo de Iñigo Pérez en el banquillo amarillo.

Noticias relacionadas y más

Ahora, con todos los mundialistas incorporados, el Submarino afronta en Como una semana importante para aumentar el ritmo competitivo, consolidar automatismos y avanzar en la preparación de una temporada en la que volverá a disputar la Champions League.

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