Maciá y Diatta, los dos gigantes del Villarreal que han llegado para quedarse

Llegaron a la pretemporada con la etiqueta de canteranos a prueba, pero en apenas unas semanas han cambiado su condición. Carlos Maciá y Alassane Diatta ya no parecen invitados: han venido para quedarse. Los dos fueron titulares ante el Benfica y repitieron en el once frente al PSV Eindhoven, una señal clara de la confianza que Iñigo Pérez está depositando en ellos desde el inicio de su etapa en el Villarreal CF. Y, encima, ambos causaron una gran sensación.

Ambos comparten posición, juventud e imponente estatura (1.86 y 1.90m respectivamente), aunque interpretan el centro del campo de manera diferente. Sus perfiles no se excluyen; al contrario, se complementan. Maciá aporta orden, lectura y continuidad. Diatta suma potencia, recorrido y agresividad defensiva. Juntos ofrecen al técnico una combinación muy ajustada al fútbol intenso, valiente y vertical que pretende implantar.

Carlos Maciá, mediocentro renovado con el Villarreal hasta el 2031, junto al consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles. / Villarreal CF

Maciá, el equilibrio de 17 años

Aún no ha cumplido los 18, pero Carlos Maciá juega con una madurez impropia de su edad. El ilicitano es un mediocentro posicional, diestro, con capacidad para recibir por delante de los centrales, orientar la salida y encontrar el pase que rompe la primera línea de presión. Se perfila bien, juega sencillo cuando la acción lo exige y posee la personalidad necesaria para pedir el balón incluso bajo presión.

Sin él, el equipo pierde una pieza de equilibrio. Maciá interpreta dónde colocarse, corrige espacios, recupera por anticipación y sostiene al bloque. Su motor le permite actuar como ‘6’, como ‘8’ o en cualquiera de los perfiles de un doble pivote. David Albelda, su técnico en el filial, destacó precisamente su despliegue, trabajo sin balón y elevado nivel técnico.

El Villarreal ha respaldado esa progresión con hechos: el 22 de julio renovó su contrato hasta junio de 2031, ampliando en dos años un vínculo que finalizaba en 2029. Una apuesta inequívoca por un futbolista que, pese a encontrarse todavía en edad juvenil, ya debutó con el primer equipo durante la pasada temporada.

Carlos Maciá, mediocentro del Villarreal B que ya ha debutado con 17 años en Primera División con el primer equipo del Submarino. / Erik Pradas

Diatta, poderío y zurda

Alassane Diatta, de 21 años, representa un perfil más físico y expansivo. El senegalés domina metros, llega con fuerza al duelo, protege bien la zona central y puede saltar a la presión sin que el equipo pierda presencia. Su envergadura le ayuda en las disputas y el juego aéreo, pero reducirlo al apartado físico sería un error.

Diatta es zurdo, tiene buen trato de balón y busca una distribución vertical. Puede recuperar y entregar con rapidez, conducir para superar una línea o aparecer más arriba cuando la jugada lo permite. Es un mediocentro trabajador, potente y técnicamente más capacitado de lo que su monumental físico puede hacer pensar.

Su crecimiento también está protegido. El club anunció el 12 de diciembre de 2025 su renovación hasta junio de 2030, tres temporadas más de las que contemplaba su anterior contrato, que expiraba en 2027.

Alassane Diatta, durante el amistoso del Villarreal ante el PSV Eindhoven. / Villarreal CF

Una medular con futuro

En pocos días, ambos han dejado una magnífica impresión en Iñigo Pérez, que ha encontrado dos piezas moldeables y con cualidades para crecer dentro de su propuesta. Todo apunta a que tendrán una plaza estable en la dinámica del primer equipo durante una temporada de enorme exigencia y muchos partidos.

Pape Gueye y Santi Comesaña parten como referencias de la medular, pero Maciá y Diatta ya ofrecen competencia, profundidad y variantes. El primero puede ordenar y gobernar; el segundo, abarcar espacios y elevar la intensidad. Incluso podrían compartir un doble pivote perfectamente compatible.

El Villarreal todavía puede acudir al mercado para reforzar el centro del campo, aunque el rendimiento de sus dos joyas invita a no precipitarse. Si Maciá y Diatta mantienen este nivel, el mejor refuerzo puede estar ya en casa.