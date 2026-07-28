Brian Fariñas, la perla de Benicarló y amigo de Lamine Yamal que ha conquistado a Hansi Flick y al Barcelona

El fútbol de la provincia de Castellón vuelve a llamar con fuerza a las puertas de la élite. Brian Fariñas, centrocampista nacido en Benicarló el 9 de febrero de 2006, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la pretemporada del FC Barcelona. El jugador del Baix Maestrat ha convencido a Hansi Flick durante las primeras semanas de trabajo y ha sido incluido en la expedición azulgrana para el ‘stage’ que el primer equipo realiza en Inglaterra.

Fariñas comenzó a jugar en el Benicarló Base Fútbol, antes de incorporarse durante varios años a la cantera del Villarreal CF. En el verano de 2018, todavía en edad infantil, el Barça apostó por él y lo incorporó a su Infantil B. Ocho años después, el benicarlando ha recorrido prácticamente todos los escalones de La Masia y se encuentra ante la oportunidad más importante de su carrera.

Una operación que parecía cerrada

Su futuro, sin embargo, parecía estar lejos de Barcelona a principios de julio. El Barça y el Girona llegaron a tener muy avanzada la venta del 50 % de los derechos del futbolista por 1,5 millones de euros. La operación estaba prácticamente encarrilada, pero el rendimiento de Fariñas en los entrenamientos modificó el escenario.

Flick quedó gratamente sorprendido por el nivel del castellonense y pidió disponer de más tiempo para evaluarlo. El técnico alemán aprecia su calidad con el balón, su inteligencia para ocupar espacios y su capacidad para desenvolverse tanto como pivote como en posiciones más adelantadas. Puede iniciar el juego, actuar como interior y llegar al área desde segunda línea, unas condiciones que encajan en el modelo del entrenador azulgrana.

Brian Fariña en su etapa en el Villarreal. / VILLARREAL CF

Amigo de Lamine Yamal y de Pau Cubarsí

Por su parte, hay que destacar la buena relación que mantiene con Lamine Yamal. La estrella Barcelona lo invitó en la Eurocopa de 2024 hace dos temporadas, además de que Lamine ha acudido a Benicarló cuando era pequeño en más de una ocasión. En Instagram ambos se siguen, además también le sigue otro nombre que ha triunfado en este Mundial como Pau Cubarsí.

La lesión de De Jong abre una puerta

La lesión sufrida por Frenkie de Jong durante el Mundial también ha aumentado las posibilidades del joven centrocampista. El neerlandés regresó a Barcelona con una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y afronta una baja prolongada. Ante esta situación, Flick contempla a Fariñas como una de las alternativas disponibles para reforzar la medular durante el inicio de la temporada.

El futbolista de Benicarló llega preparado para afrontar el reto. Fue una pieza importante del Juvenil A que conquistó el triplete en la temporada 2024/25, incluida la Youth League, y posteriormente se consolidó en el Barça Atlètic. Durante el último curso asumió galones como uno de los capitanes del filial y firmó cinco goles y siete asistencias en Segunda Federación.

Brian Fariñas. / FC BARCELONA

El Girona continúa esperando

El Girona no ha renunciado a su incorporación y permanece atento a lo que suceda durante la concentración en Inglaterra. La última palabra la tendrá Flick, que deberá decidir si incorpora definitivamente al castellonense a la dinámica del primer equipo o permite su salida para que continúe creciendo en Montilivi.

El director deportivo del Barça, Deco, y el representante del futbolista, Borja García, han mantenido diferentes contactos para estudiar qué opción resulta más conveniente. Fariñas tiene contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028, por lo que el Barça conserva el control sobre su futuro.

De momento, Brian Fariñas ha conseguido algo que parecía improbable cuando comenzó el verano: frenar una salida que estaba prácticamente acordada y ganarse una oportunidad ante los ojos de Flick. De Benicarló a Inglaterra, pasando por Villarreal y La Masia, el centrocampista castellonense está más cerca que nunca del primer equipo del FC Barcelona.