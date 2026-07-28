El Villarreal busca este miércoles la final de la Como Cup en una noche de fútbol exprés: ¿Dónde ver los dos partidos?

El Villarreal CF cambia el trabajo diario de su concentración en Italia por una intensa tarde-noche de competición. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez debuta este miércoles, 29 de julio, en la Como Cup, un torneo internacional de pretemporada que obligará al Submarino a disputar dos encuentros de 45 minutos en apenas tres horas.

Será el tercer examen de preparación para los amarillos después de la derrota ante el Benfica en Faro (2-0) y de la convincente victoria lograda frente al PSV Eindhoven en el Philips Stadion (1-3). Tras ofrecer buenas sensaciones en Países Bajos, el Villarreal tratará ahora de confirmar su progresión durante el ‘stage’ que está realizando en el norte de Italia.

Dos partidos para alcanzar la final

El Submarino ha quedado encuadrado en el grupo B junto al Al-Ula SC de Arabia Saudí y el Como 1907, anfitrión de la competición. Los tres equipos se enfrentarán este miércoles en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como en encuentros reducidos a una sola parte de 45 minutos.

Moleiro, Mouriño y Carlos Romero, paseando en el 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Villarreal CF

El equipo amarillo abrirá la jornada a las 19.00 horas frente al Al-Ula, antes de que el conjunto saudí se mida al Como a partir de las 20.30 horas. Los groguets regresarán al terreno de juego a las 22.00 horas para enfrentarse al equipo italiano, en el duelo que cerrará la fase de grupos.

El peculiar formato obligará a los futbolistas de Iñigo Pérez a entrar en los partidos con la máxima concentración. Con solo 45 minutos por delante, habrá poco margen para corregir errores, administrar esfuerzos o reaccionar ante un marcador adverso. Además, los encuentros que terminen igualados se resolverán mediante una tanda de penaltis, por lo que cada detalle puede resultar decisivo.

Entrenamiento del Villarreal en el 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Villarreal CF

El primer puesto, único camino hacia el título

El objetivo del Villarreal será terminar como primero del grupo B, la única posición que concede el billete para la gran final. El campeón del grupo amarillo se enfrentará al ganador del grupo A el sábado 1 de agosto, a las 20.00 horas, en un encuentro que ya tendrá una duración convencional de 90 minutos.

En el otro cuadro de la competición participan el Crystal Palace inglés, el RC Lens francés y el FC Famalicão portugués. Uno de esos tres equipos sería el rival del Villarreal en la final si el Submarino consigue imponerse en su grupo.

En caso de no alcanzar la primera posición, los amarillos volverían a jugar el viernes 31 de julio. Los segundos clasificados de cada grupo disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto a las 18.00 horas, mientras que los terceros pelearán por la quinta plaza a partir de las 20.45 horas. Ambos enfrentamientos también se celebrarán a 90 minutos.

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Villarreal CF

Reparto de minutos para la plantilla

Más allá del resultado, la jornada ofrecerá a Iñigo Pérez una buena oportunidad para distribuir cargas y observar diferentes combinaciones. La posibilidad de utilizar dos alineaciones distintas permitirá al entrenador madrileño entregar minutos a buena parte de la plantilla y continuar trabajando los automatismos de su nuevo Villarreal.

El técnico seguirá poniendo el foco en aspectos como la presión tras pérdida, la intensidad defensiva, la salida de balón y la capacidad para instalarse en campo contrario. La victoria frente al PSV, con goles de Georges Mikautadze, Cheikh y Pau Cabanes, supuso un paso adelante en la construcción del nuevo proyecto, aunque la Como Cup elevará la exigencia con dos partidos consecutivos y muy poco tiempo de recuperación.

El técnico seguirá poniendo el foco en aspectos como la presión tras pérdida, la intensidad defensiva, la salida de balón y la capacidad para instalarse en campo contrario. Iñigo Pérez

El torneo forma parte de la gira europea del Villarreal, que después de jugar en Eindhoven viajó al norte de Italia para completar una concentración de pretemporada antes de regresar a España.

La Como Cup, en directo por Teledeporte

Los aficionados del Villarreal podrán seguir los dos encuentros de este miércoles en directo y en abierto a través de Teledeporte. El canal retransmitirá tanto el choque ante el Al-Ula de las 19.00 horas como el enfrentamiento contra el Como 1907 previsto para las 22.00 horas. También ofrecerá el posterior partido de clasificación que dispute el conjunto amarillo, bien el viernes 31 de julio o bien la final del sábado 1 de agosto.

Una tarde-noche diferente, intensa y comprimida para un Villarreal que quiere mantener las buenas sensaciones mostradas en Eindhoven. Dos partidos de 45 minutos separan al equipo de Iñigo Pérez de la final de la Como Cup y de la posibilidad de levantar el primer trofeo, aunque sea amistoso, del nuevo curso.