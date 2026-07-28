El Villarreal no tiene prisa por fichar a un portero: así está la negociación por Gulácsi

El Villarreal CF ha activado el mercado para completar una portería que ha quedado reducida a Luiz Júnior tras las salidas de Diego Conde, cedido al Real Betis, y Arnau Tenas, prestado al Real Mallorca hasta final de temporada. La dirección deportiva busca un guardameta de garantías, con experiencia en grandes ligas y recorrido en la Champions League, aunque tiene muy claras las condiciones de la operación: no quiere pagar traspaso, no asumirá un salario fuera de mercado y tampoco firmará varios años a un portero veterano.

El nombre que encabeza la lista es el del húngaro Péter Gulácsi, de 36 años y con contrato con el RB Leipzig hasta junio de 2027. Su trayectoria encaja en el perfil pretendido: once temporadas en Alemania, más de 360 partidos con el conjunto sajón y numerosas noches de máxima exigencia europea. Sin embargo, la negociación se encuentra frenada por las diferencias existentes entre las tres partes.

El Villarreal CF tiene en cartera a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27 / RB Leipzig

Un año frente a los dos que pide Gulácsi

El primer punto de fricción está en la duración del contrato. Gulácsi pretende asegurarse dos temporadas en Vila-real, mientras que el Submarino solo contempla vincular durante un curso a un portero que ya ha superado los 35 años.

La apuesta de presente y futuro del club sigue siendo Luiz Júnior. Por ello, la llegada de un veterano está planteada como una solución inmediata: competencia, experiencia y respaldo para una temporada cargada de partidos entre Liga, Copa del Rey y Champions League.

A ello se añade el salario. El internacional húngaro no quiere renunciar a la elevada ficha correspondiente al año de contrato que todavía tiene firmado en Leipzig. El Villarreal no quiere asumir íntegramente una nómina de ese nivel. Para que la operación pudiera avanzar, el club alemán tendría que sufragar una parte importante del sueldo pendiente.

El Villarreal CF tiene en cartera a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27 / RB Leipzig

El Leipzig también reclama un traspaso

Esa posible aportación salarial explica la postura del RB Leipzig. La entidad alemana pretende ingresar una cantidad por el traspaso para compensar parte del coste que supondría facilitar la salida de su guardameta. El Villarreal, en cambio, no contempla pagar por un portero de 36 años que llegaría, en principio, para una sola temporada.

Ahí se encuentra el principal bloqueo de la negociación. El Submarino busca una cesión, una carta de libertad o una operación prácticamente a coste cero. Gulácsi gusta y reúne las condiciones deportivas, pero el club amarillo no va a alterar su hoja de ruta ni a asumir compromisos económicos de largo alcance.

Luiz Junior, portero del Villarreal. / MANOLO NEBOT ROCHERA

La paciencia juega a favor del Villarreal

En La Cerámica no existe urgencia. Luiz Júnior es la apuesta de club para la titularidad y cuenta con la confianza necesaria para afrontar la segunda participación consecutiva del Villarreal en la Champions. El portero que llegue debe complementar al brasileño, competir con él y aportar experiencia, pero no desplazarlo obligatoriamente.

El Villarreal sabe, además, que conforme se acerque el cierre del mercado aparecerán nuevas oportunidades. Porteros de nivel que no entren en los planes de clubes importantes serán ofrecidos, mientras que algunas entidades estarán dispuestas a facilitar cesiones o a pagar parte de los salarios.

Por eso, aunque Gulácsi es actualmente la opción prioritaria, el Villarreal está dispuesto a esperar hasta encontrar una operación que encaje plenamente en sus parámetros deportivos y económicos. La portería se reforzará, pero no a cualquier precio.