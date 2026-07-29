Alassane Diatta relata su historia hasta llegar al Villarreal: "Mi abuelo me compraba balones y jugábamos en la calle"

Alassane Diatta ha irrumpido con fuerza. Sin hacer ruido pero con la firme idea de consolidarse en el primer equipo del Villarreal CF y en la élite internacional, el joven centrocampista senegalés de 21 años brilló el pasado ejercicio 2025/26 en el filial de Primera Federación y obtuvo la recompensa de debutar tanto en Primera División (en la última jornada ante el Atlético de Madrid) como en la Champions League (ante el Bayer Leverkusen) con el Submarino.

Dos meses después está viviendo un sueño. El centrocampista nacido en Diouloulou (Senegal, 14-05-2005) llegó a la Cantera Grogueta en el año 2023 con 18 años, procedente del Keur Madior FC de la ciudad costera de M’Bour, a 90 km de Dakar. Tras una campaña en el Villarreal C, hace dos ejercicios que milita en el filial amarillo y ha obtenido su premio tanto con la renovación de finales del 2025 hasta el 2030 como ahora realizando la pretemporada con el primer equipo, donde existen muchas posibilidades de que se quede en la plantilla de Iñigo Pérez.

Alassane Diatta posa delante de un león en el Novarello Resort & Spa en el 'stage' de pretemporada del Villarreal. / Villarreal CF

El joven analizó su presente y el futuro que espera en el stage de pretemporada que el Villarreal está realizando en Italia, en el Novarello Sporting Center de Granozzo con Monticello, en la provincia del norte italiano de Novara.

Su integración en el club

«Estoy muy feliz de estar aquí y de realizar la pretemporada con el primer equipo», explicó en una entrevista realizada por los medios del club. En la misma, reconoció que «Pape Gueye y Nico Jackson --senegaleses como él-- me han ayudando mucho desde que llegué». Ellos y Carola Sichet: «La mujer de Rubén Uría (Carola) nos ha ayudado a mí y al resto de africanos a aprender español. Han sido y son una familia para mí, así es más fácil la adaptación».

Alassane Diatta posa delante de un león en el Novarello Resort & Spa en el 'stage' de pretemporada del Villarreal. / Villarreal CF

A su vez, tuvo palabras de elogio para la entidad: «El club me está ayudando mucho a poder crecer tanto como persona como de futbolista. Estoy muy agradecido al Villarreal por ello».

Un Alassane que tuvo dos espejos a su llegada al club: «Estoy cogiendo el ejemplo de Nico Jackson y Boulaye Dia, compatriotas míos que han cumplido su sueño aquí y yo también quiero hacerlo».

La mujer de Rubén Uría (Carola) nos ha ayudado a mí y al resto de africanos a aprender español. Han sido y son una familia para mí, así es más fácil la adaptación Alassane Diatta

Sus orígenes

Diatta recuerda con nostalgia cómo empezó todo. «Comencé a jugar a fútbol gracias a mi abuelo, él me compraba balones y jugábamos en la calle. Luego jugué en el club de mi ciudad y hace tres años que estoy en el Villarreal. Gracias a mi abuelo soy futbolista y quiero agradecérselo», argumentó.

Incluso confesó cuál es su mote en M’Bour: «En mi pueblo me apodan Pape, porque dicen que soy como un segundo Pape, y encima estamos en el mismo club. Me fijo mucho en él para aprender».

Alassane Diatta, durante el amistoso del Villarreal ante el PSV Eindhoven. / Villarreal CF

Con admiración, el propio Diatta confiesa que «Pape está siendo muy importante para mí. Es una persona muy simpática, me ayuda, y cuando hemos de hablar en serio, me da muy buenos consejos. Estoy orgulloso de tenerlo de compañero y aprender de él», insiste.

Por último, el mediocentro zurdo, un proyecto de centrocampista top, destacó la buena sintonía de los canteranos con el nuevo entrenador del Villarreal. «Me siento muy bien con el míster, Iñigo, desde el primer día me ha transmitido confianza. Tiene una idea de juego muy clara y estamos trabajando muy bien. Los jóvenes sabemos que vamos a seguir creciendo gracias a sus consejos», finalizó Alassane Diatta, un joven que pide paso en el primer equipo del Submarino.