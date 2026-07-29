Final | Como Cup 2026: El Villarreal golea al Al-Ula y apunta a la gran final (3-0)

El Villarreal CF ha entrado en escena en la tarde de este miércoles por tercera vez en la presente pretemporada. Tras perder en Portugal ante el Benfica (2-0) y ganar en Países Bajos al PSV en Eindhoven (1-3), el Submarino disputa la fase de grupos de la Como Cup 2026 con dos encuentros de 45 minutos: ha vencido al Al-Ula saudí por 3-0, en choque que se ha disputado a las 19.00 horas, y por la noche frente a los anfitriones del Como 1907, a las 22.00 horas.

En Mediterráneo te hemos contamos en directo el primero de los dos partidos de esta fase de grupos, donde el Submarino ha debutado en la Como Cup 2026 con victoria por 3-0 ante el Al-Ula de la Segunda División de Arabia Saudí. A las 22.00 horas de esta noche, los de Iñigo Pérez se medirán al Como 1907 en busca del pase a la final.

¡FINAAAAAAL: GRAN VICTORIA DEL VILLARREAL POR 3-0! El Submarino debuta en la Como Cup 2026 con victoria por 3-0 ante el Al-Ula de la Segunda División de Arabia Saudí. A las 22.00 horas de esta noche, los de Iñigo Pérez se medirán al Como 1907 en busca del pase a la final.

MIN. 42: 3-0. ¡LA TUVO LAUTRO SPATZ! El central argentino del filial remata con poderío un córner pero sale fuera por poco.

MIN. 39: 3-0. ¡OJITO AL GOLAZO DE SERGI CARDONA. El lateral catalán no le ha temblado el pulso. Gran vaselina para el 3-0.

MIN. 37: 3-0. ASÍ HA SIDO EL SEGUNDO GOL GROGUET. El tiki-taka en la Como Cup lo pone el Villarreal, gran jugada en el 2-0 de Ayoze.

MIN. 30: 3-0. ¡GOOOOL DE SERGI CARDONA! El lateral izquierdo groguet coge la espalda a la zaga rival y bate en vaselina al meta saudí.

MIN. 18: 2-0. ¡GOOOOOOL DE AYOZE PÉREZ! El Submarino logra el segundo gol gracias a un centro desde la izquierda de Cardona, Álex Forés la deja pasar en el área pequeña y Ayoze Pérez fusila al meta rival a escasos metros de la red.

MIN. 17: 1-0. ASÍ HA SIDO LA SALIDA DEL SUBMARINO AL CAMPO. El espectacular estadio Giuseppe Sinigaglia está acogiendo el Villarreal - Al-Ula de la Como Cup 2026.

MIN. 15: 1-0. ¡MANO A MANO DE ÁLEX FORÉS QUE SE VA FUERA! Gran ocasión para el delantero valenciano del Submarino, pero su vaselina en el mano a mano ha salido fuera.

MIN. 14: 1-0. ¡AL LARGUEROOOOO BONAFÉ! El joven lateral derecho del Villarreal César Bonafé se ha proyectado por la derecha y manda un trallazo al larguero.