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Final | Como Cup 2026: El Villarreal golea al Al-Ula y apunta a la gran final (3-0)

Dos goles de Ayoze y otro de Sergi Cardona sentencian el encuentro a la media hora de juego ante el equipo de Arabia Saudí

A las 22.00 horas, los de Iñigo Pérez buscarán el pase a la final del sábado ante el anfitrión Como 1907, de la Serie A italiana

El Villarreal ha goleado al Al-Ula en la Como Cup.

El Villarreal ha goleado al Al-Ula en la Como Cup. / Villarreal CF

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

El Villarreal CF ha entrado en escena en la tarde de este miércoles por tercera vez en la presente pretemporada. Tras perder en Portugal ante el Benfica (2-0) y ganar en Países Bajos al PSV en Eindhoven (1-3), el Submarino disputa la fase de grupos de la Como Cup 2026 con dos encuentros de 45 minutos: ha vencido al Al-Ula saudí por 3-0, en choque que se ha disputado a las 19.00 horas, y por la noche frente a los anfitriones del Como 1907, a las 22.00 horas.

En Mediterráneo te hemos contamos en directo el primero de los dos partidos de esta fase de grupos, donde el Submarino ha debutado en la Como Cup 2026 con victoria por 3-0 ante el Al-Ula de la Segunda División de Arabia Saudí. A las 22.00 horas de esta noche, los de Iñigo Pérez se medirán al Como 1907 en busca del pase a la final.

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