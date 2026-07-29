El Villarreal CF detalla el proceso de descarga de entradas para el amistoso con el Levante UD

El Villarreal CF, que este miércoles participa en la Como Cup, ha anunciado el procedimiento de acceso para el encuentro amistoso que disputará frente al Levante UD el próximo miércoles 5 de agosto, a las 10.00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El choque supondrá una nueva prueba de pretemporada para el conjunto de Iñigo Pérez antes del inicio oficial del curso.

El club groguet ha decidido que el acceso al encuentro sea exclusivo para los abonados de la temporada 2026/27. Para poder asistir será imprescindible obtener previamente una entrada, que será totalmente gratuita y podrá descargarse a través de la plataforma habilitada por la entidad utilizando el ID o Clave Única y el PIN de seguridad del abono.

Cada abonado tendrá la posibilidad de reservar un máximo de dos entradas por carnet hasta completar el aforo disponible. El periodo de solicitud se ha abierto este miércoles 29 de julio y permanecerá activo hasta que se agoten las localidades.

El Villarreal ha recordado que no será posible acceder al Mini Estadi únicamente con el carnet de abonado, ya que será obligatorio presentar la entrada descargada, en la que figurarán la zona y el asiento asignados. Asimismo, el club ha confirmado que no habrá venta de entradas en las taquillas de la Ciudad Deportiva el mismo día del partido.

Por otra parte, la entidad grogueta ha informado de que ha enviado un cupo de 300 invitaciones al Levante UD para que el conjunto granota pueda distribuirlas entre sus aficionados.

En caso de cualquier incidencia durante el proceso de descarga de las entradas, los abonados podrán ponerse en contacto con el departamento de taquillas del Villarreal CF a través del correo electrónico habilitado por el club (taquillas@villarrealcf.es).