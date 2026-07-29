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El Villarreal se refugia en un oasis italiano de 1.300 habitantes para su 'stage' de pretemporada

El equipo de Iñigo Pérez trabaja en el exclusivo Novarello Sporting Center, de la pequeña localidad de Granozzo con Monticello, rodeado de calma, campos de fútbol y naturaleza, a tan solo 150 kilómetros de los Alpes y a 190 km del mítico pico del Mont Blanc, antes de disputar tres partidos en Como

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel.

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Villarreal CF

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

El Villarreal CF ha cambiado durante unos días el calor de la Plana Baixa por la tranquilidad del norte de Italia. La expedición amarilla inició el pasado domingo 26 de julio un stage de pretemporada en Granozzo con Monticello, una pequeña localidad de apenas 1.300 habitantes situada en la provincia de Novara. Allí, lejos del ruido y de las altas temperaturas, el equipo de Iñigo Pérez prepara su participación en la Como Cup, que se disputará entre el miércoles 29 de julio y el sábado 1 de agosto.

El club ha elegido como cuartel general el Hotel Novarello Resort & Spa, integrado en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. El objetivo es claro: trabajar con intensidad, fortalecer la convivencia del grupo y llegar en las mejores condiciones posibles a una cita que permitirá seguir midiendo la evolución del nuevo proyecto.

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel.

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Villarreal CF

Un complejo pensado para el alto rendimiento

Novarello ofrece al Villarreal un entorno prácticamente hecho a medida. El recinto dispone de cinco campos de fútbol 11, dos de fútbol 7, gimnasio, zonas de recuperación, espacios de descanso y un pabellón polideportivo utilizado también por equipos de voleibol. Sus instalaciones son empleadas habitualmente por el Novara Calcio, conjunto de la Serie C italiana, y por diferentes selecciones de categorías inferioresde fútbol de Italia, especialmente hasta la sub-17.

La elección no es casual. El club buscaba un lugar que combinara buenas instalaciones, privacidad y unas condiciones climáticas más agradables que las de Vila-real en estas fechas. La ubicación del complejo, próximo a Milán, Como y los Alpes italianos, suizos y franceses, permite disfrutar de temperaturas más suaves y de un entorno natural que favorece tanto el trabajo diario como la recuperación.

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel.

El Villarreal realiza su 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Novarello Sporting Center

Trabajo, convivencia y buen ambiente

La plantilla está respondiendo bien a los primeros días de concentración. Las sesiones se desarrollan en un ambiente distendido, aunque con la exigencia propia de una fase de pretemporada en la que Iñigo Pérez continúa introduciendo conceptos y ajustando mecanismos. El técnico aprovecha cada entrenamiento para avanzar en la construcción de un equipo reconocible, intenso y preparado para competir desde el inicio del curso.

Más allá del trabajo táctico y físico, el stage también tiene una importante dimensión de convivencia. Las concentraciones lejos de casa permiten que los nuevos fichajes, los jóvenes y los jugadores que regresan al grupo estrechen vínculos. El aislamiento de Novarello ayuda a generar rutinas comunes y a reforzar la cohesión de una plantilla que afronta una temporada de máxima exigencia.

Moleiro, Mouriño y Carlos Romero, paseando en el 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel.

Moleiro, Mouriño y Carlos Romero, paseando en el 'stage' de pretemporada en Italia en el Novarello Sporting Center, un complejo deportivo de primer nivel. / Villarreal CF

La Como Cup, el siguiente examen

El bloque amarillo se desplazará a Como para disputar tres partidos dentro de la Como Cup, un torneo que servirá para elevar el nivel competitivo después de las primeras semanas de preparación. Más que los resultados, el cuerpo técnico buscará comprobar la respuesta del equipo ante rivales de entidad, repartir minutos y seguir afinando automatismos.

La cita permitirá observar el estado físico de la plantilla y el grado de asimilación de las ideas de Iñigo Pérez. Cada encuentro será una prueba para avanzar en aspectos como la presión, la salida de balón, la ocupación de espacios y la capacidad para mantener un ritmo alto durante más minutos.

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El complejo Novarello Sporting Center cuenta con spa, sauna, piscina, zona de masaje y relajación y un amplio gimnasio para los futbolistas.

El complejo Novarello Sporting Center cuenta con spa, sauna, piscina, zona de masaje y relajación y un amplio gimnasio para los futbolistas. / Novarello Sporting Center

El Villarreal regresará a España el sábado 1 de agosto, una vez concluida su participación en el torneo. Hasta entonces, Novarello se convierte en el refugio amarillo: un oasis deportivo entre Milán, Como y los Alpes donde el equipo trabaja sin ruido, con buen clima y con la vista puesta en llegar preparado a una temporada que promete emociones fuertes.

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