La crónica | El Villarreal se gusta en la Como Cup para meterse en la final

El Villarreal CF ofreció muy buena imagen en la fase de grupos de la Como Cup 2026, que se disputó íntegramente este miércoles en lo relacionado al grupo B con dos partidos de 45 minutos para los de Iñigo Pérez. Un Submarino que fruto de ello jugará la final el próximo sábado, 1 de agosto, a las 20.00 horas ante el Lens francés, que finalizó 1º del grupo A el pasado martes.

Las sensaciones que dejaron los amarillos fueron muy positivas. A excepción de los despistes o pérdidas de concentración lógicas del cansancio derivado de la intensa pretemporada (los futbolistas no está ni al 50% de su nivel), el conjunto de la Plana Baixa mandó en los dos encuentros que jugó.

El primero, ante el Al-Ula de Arabia Saudí, de Segunda División, fue un vendaval de fútbol ofensivo groguet, presionando bien y, tras recuperar, apenas hicieron falta dos pases como máximo para plantarse en el marco rival.

Ayoze Pérez anotó dos de los goles del triunfo del Villarreal por 3-0 ante el Al-Ula. / Villarreal CF

La goleada 3-0 a los saudíes la consumaron Ayoze Pérez, con sus primeros dos tantos de la pretemporada, y Sergi Cardona, pero el resultado pudo ser escandaloso.

El Como 1907 venció también a los árabes por 3-1 en el segundo encuentro del grupo B, enfrentándose los de Cesc Fàbregas al Submarino por un puesto en la final en el duelo que cerró la jornada.

En dicho compromiso, Iñigo Pérez solo hizo repetir partido al meta Luiz Júnior y a Carlos Maciá, que ante el Al-Ula jugó los primeros 25 minutos. El Villarreal buscó la final desde el arranque pero terminó 1-1. Pese a que el Como se adelantó por medio de Liberali, gracias a un desvío, los amarillos fueron superiores, mandaron en el juego y empataron rápidamente por medio de Moleiro, que tuvo una brillante actuación.

Y todo se decidió en los penaltis, al mejor de tres disparos (1-3). Gerard, Moleiro y Mikautadze anotaron y Luiz Júnior paró el primero, y el Submarino jugará el sábado, a las 20.00 h, la final ante el Lens.

El Villarreal ha goleado al Al-Ula en la Como Cup. / Villarreal CF

Las crónicas de los dos partidos

Los amarillos se dan un festín en el estreno goleando al Al-Ula

Ficha técnica:

VILLARREAL CF: Luiz Júnior; César Bonafé, Lautaro Spatz, Logan Costa, Sergi Cardona; Nico Pepe, Carlos Maciá (Cheik Thiam, min. 24), Comesaña, Thiago Fernández; Álex Forés y Ayoze Pérez.

AL-ULA FC: Al Jubaie; Yasser Yaqoub, Al Duhaim, Yoann Barbet, Al Nakhli; Al Hunaifish, Al Majhad, Al Sulaiheem; Michael de Oliveira, Abdulfattah Adam y Romell Kyoto.

GOLES: 0-1. Min. 7: Ayoze. 0-2. Min. 18: Ayoze. 0-3. Min. 30: Sergi Cardona.

ÁRBITRO: Paride Tremolada (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Kyoto, por el Al-Ula Club; y a Pepe, por el Villarreal.

ESTADIO: Giuseppe Sinigaglia.

ENTRADA: 5.000 espectadores.

Santi Comesaña, capitán del Villarreal ante el Al-Ula en la Como Cup. / Villarreal CF

La crónica:

El Villarreal tuvo un plácido debut en la Como Cup 2026 tras superar con absoluta claridad al Al-Ula FC, conjunto de la Segunda División de Arabia Saudí que apenas opuso resistencia durante los 45 minutos de juego que estaba pactado para la fase inicial de este torneo.

Dos goles de Ayoze Pérez y otro de Sergi Cardona no reflejaron la enorme superioridad del conjunto de Iñigo Pérez, que disfrutó de numerosas ocasiones de gol para haber logrado un resultado más abultado.

El partido comenzó, sin embargo, con la mejor ocasión del equipo saudí tras un lanzamiento de falta de Al Majhad que salió rozando la escuadra.

Fue solo un espejismo, porque el Villarreal fue amo y señor del juego ante un Al-Ula que quedó constantemente expuesto con una defensa adelantada y sin apenas presión sobre el poseedor del balón.

El Villarreal apenas necesitaba un par de pases y una ruptura al espacio para plantarse ante el portero saudí. Tras un gol anulado a Forés, Ayoze, en una jugada idéntica, marcó a placer el primero en el 7’. En el 18’, tras asistencia de Cardona, Ayoze hizo el 2-0 y el propio Sergi, en el 30’, sentenció.

Cesc Fàbregas e Iñigo Pérez, entrenadores del Como 1907 y el Villarreal CF, se saludaron antes del partido del miércoles. / Villarreal CF

Brillante duelo ante el Como con Luiz Júnior y Moleiro decisivos

Ficha técnica:

COMO 1907: Butez; Smolcic, Jacobo Ramón, Kempf, Álex Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Caqueret, Jesús Rodríguez (Iván Azón, min. 44); y Douvikas.

VILLARREAL CF: Luiz Júnior; Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Carlos Romero; Nizar, Carlos Maciá, Alassane Diatta, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

GOLES: 1-0. Min. 27: Liberali. 1-1. Min. 30: Alberto Moleiro.

ÁRBITRO: Paride Tremolada (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Kambwala, por el Villarreal.

ESTADIO: Giuseppe Sinigaglia.

ENTRADA: 7.000 espectadores.

Alberto Moleiro hizo un gran partido con el Villarreal ante el Como 1907 en la Como Cup 2026. / Villarreal CF

La crónica:

La ambición del Submarino y de Iñigo Pérez van da la mano. En el club de la Plana Baixa quieren ganarse hasta los amistosos. El Villarreal se clasificó en la noche del miércoles para la final de la Como Cup, que se disputará el próximo sábado ante el Lens francés en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de Como (20.00 horas, Teledeporte), tras igualar en los 45 minutos del partido (1-1) y superar en la tanda de penaltis al equipo anfitrión por 1-3 con Moleiro y Luiz Júnior como héroes.

El equipo amarillo fue superior durante los 45 minutos, dominó el esférico, desplegó un fútbol atractivo y tuvo más ocasiones de gol. Además, supo rehacerse al tanto italiano de Liberali en el 27’ (con resbalón de Diatta y desvio de Maciá) con un golazo de Alberto Moleiro tres minutos después.

Pau Navarro, titular con el Villarreal ante el Como 1907 en la Como Cup 2026. / Villarreal CF

Tras ello, apeló a los lanzamientos desde el punto fatídico, en una tanda que fue al mejor de tres disparos, de Gerard Moreno, Moleiro y Mikautadze y a una parada de Luiz Júnior sobre tiro de Lucas da Cunha para sellar su pase a la final.

Los amarillos se mostraron muy asociativos, con consistencia e iniciación de juego de la dupla Maciá-Diatta, y magia ofensiva con Mikautadze, Gerard, Nizar y un Moleiro letal.