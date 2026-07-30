Hugo López, Pau Polo y José Gaitán, las tres perlas del Villarreal están de vuelta tras conquistar Europa: «No me lo creía, fue inolvidable"

El Villarreal vuelve a contar desde esta semana con tres campeones de Europa. Hugo López, Pau Polo y José Gaitán se han reincorporado al trabajo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de conquistar con la selección española el Europeo Sub-19 disputado en Gales.

Los tres futbolistas disfrutaron de unos días de descanso tras el torneo y ya están de nuevo a las órdenes del club amarillo, que les recibió con todos los honores. El título supone un nuevo reconocimiento al trabajo de la Cantera Grogueta, capaz de seguir aportando talento a las categorías inferiores de la selección española.

Pau Polo, Hugo López y Joselillo Gaitán. / VILLARREAL CF

Uno de los grandes protagonistas fue Hugo López, autor de uno de los goles de la final. El atacante recordó con emoción el momento en el que España certificó el campeonato. «No me lo creía. Después vivimos una fiesta increíble e inolvidable con nuestras familias. Pudimos celebrarlo con ellos y hasta les dimos las medallas», explicó.

El delantero destacó también el espíritu colectivo como una de las claves del éxito. «Para mí, la selección española es lo máximo. Estábamos todos enfocados en ganar y los entrenamientos se hacían muy amenos. Fuimos un equipo de verdad y esa fue la clave para marcar tantos goles, no encajar y ganar el campeonato», aseguró.

También Pau Polo puso en valor el esfuerzo realizado durante toda la temporada para poder participar en el torneo. «Se ha trabajado mucho. Ha sido un año muy bueno y tuvimos el premio de poder ir al Europeo, disfrutarlo y tener la gran suerte de ganarlo y volver con el trofeo a casa», señaló.

El joven futbolista afronta ahora con ilusión el regreso a la actividad con el Villarreal. «Ya hemos tenido nuestras semanas de vacaciones y volvemos con muchas ganas de trabajar y seguir creciendo», añadió.

Otros groguets campeones del sub-19

Con este éxito, Hugo López, Pau Polo y José Gaitán se suman a una selecta nómina de jugadores del Villarreal que también conquistaron el Europeo Sub-19 con España. Rodri Hernández, Alfonso Pedraza y Nahuel Leiva lo lograron en 2015, mientras que Gerard Hernández se proclamó campeón en 2024 y Adrián Ortolá levantó el trofeo en 2011 y 2012.

El director de la academia amarilla, Jorge de Cózar, recibió a los tres campeones y agradeció a la RFEF y al cuerpo técnico de la selección la confianza depositada en los futbolistas del Villarreal. Además, destacó el potencial existente en la cantera del Submarino y la capacidad del club para seguir formando jugadores preparados para competir en el máximo nivel internacional.