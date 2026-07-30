El karaoke más esperado del Villarreal: Cardona, Mouriño, Mikautadze, Tani y los canteranos se sueltan en Italia

No todo es correr, trabajar con el balón y asimilar las ideas de Iñigo Pérez durante la concentración del Villarreal CF en Italia. En medio de las exigentes sesiones de entrenamiento y de la participación en la Como Cup 2026, la expedición amarilla encontró tiempo para disfrutar de una de las noches más esperadas y divertidas de cada pretemporada: la tradicional cena de hermandad y el karaoke groguet.

Futbolistas y miembros del cuerpo técnico compartieron una velada distendida después de completar una nueva jornada de trabajo. Una cita que sirve para desconectar durante unas horas de la rutina deportiva, pero también para estrechar los vínculos dentro del vestuario y facilitar la integración de los jugadores más jóvenes o de quienes acaban de incorporarse a la dinámica del primer equipo.

Sergi Cardona ejerció de capitán en el karaoke del 'stage' del Villarreal en Italia. / Villarreal CF

Los nuevos, al escenario

Como marca la tradición en los stages del Submarino, los veteranos ejercieron de maestros de ceremonias e invitaron a salir al escenario a los futbolistas que todavía no habían pasado por esta particular prueba de iniciación. Hablar ante sus compañeros, cantar o incluso bailar forma parte de un ritual que se repite cada verano y que suele dejar algunas de las imágenes más desenfadadas de la pretemporada.

En esta ocasión, los grandes protagonistas fueron Sergi Cardona, que es uno de los capitanes, Georges Mikautadze, Santiago Mouriño, Tani Oluwaseyi, Alassane Diatta y Diallo Moussa. Los cuatro primeros ya formaron parte de la plantilla durante la pasada campaña, aunque tenían pendiente su actuación en el karaoke amarillo.

Georges Mikautadze, en el karaoke del 'stage' del Villarreal en Italia. / Villarreal CF

Alassane Diatta y Moussa Diallo, por su parte, afrontaron el desafío como canteranos que están viviendo su primera concentración veraniega junto al primer equipo.

Los seis tuvieron que abandonar por unos minutos su papel de futbolistas y demostrar sus habilidades artísticas delante del resto de la expedición. Entre aplausos, risas, canciones y pasos de baile, los debutantes cumplieron con la tradición y se ganaron el reconocimiento de sus compañeros. A su vez, veteranos como Pape Gueye se mostraron activos como público revolucionando a los presentes y ante las risas de Iñigo y su cuerpo técnico.

Veteranos como Pape Gueye se mostraron activos como público revolucionando a los presentes en el karaoke del 'stage' del Villarreal. / Villarreal CF

Mucho más que una cena

La noche de karaoke se ha convertido con el paso de los años en una de las costumbres más reconocibles de los stages del Villarreal. Detrás de su componente humorístico existe también un objetivo de cohesión. Los recién llegados rompen el hielo, los jóvenes pierden parte de la timidez inicial y los jugadores con más experiencia contribuyen a crear un ambiente cercano dentro del grupo.

Ese tipo de actividades cobra todavía más importancia durante una concentración, cuando la plantilla convive durante prácticamente las 24 horas del día. Entrenamientos, comidas, desplazamientos y reuniones tácticas se suceden en una rutina intensa en la que también resulta fundamental reservar espacios para la convivencia.

Tani Oluwaseyi, en el karaoke del 'stage' del Villarreal en Italia. / Villarreal CF

La velada permitió contemplar la cara más espontánea de un Villarreal que continúa trabajando en Italia para llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la temporada. La Como Cup centra estos días la atención deportiva, pero el karaoke también dejó claro que el vestuario amarillo comienza a construir la complicidad necesaria para afrontar el nuevo curso.

Por unas horas, Cardona, Mikautadze, Tani, Diatta y Diallo cambiaron el césped por el escenario y el balón por el micrófono. Una prueba diferente, sin marcador ni árbitro, que todos superaron entre las bromas y los aplausos de sus compañeros.