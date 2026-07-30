El Villarreal CF ingresa 1,2 millones con el traspaso de Fer Niño al Elche.. ¡y espera casi 5 por otro jugador!
El conjunto amarillo a la espera de la venta de Haissem Hassan, del Oviedo
El Villarreal CF vuelve a sacar rédito de una de las operaciones habituales en su política de cantera. El traspaso de Fer Niño al Elche CF ya es una realidad y permitirá al Submarino ingresar alrededor de 1,2 millones de euros sin necesidad de intervenir en la negociación.
El delantero gaditano, formado en la Cantera, abandona el Burgos para regresar a Primera División después de que el conjunto ilicitano alcanzara un acuerdo con la entidad castellano-leonesa por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros. La clave de la operación está en el acuerdo que el Villarreal firmó en el verano de 2023 cuando facilitó la salida del atacante al Burgos.
El club amarillo se reservó el 30% de los derechos económicos de una futura venta, una cláusula que ahora se traduce en un importante ingreso para las arcas del club.
Además, el Submarino está a la expectativa de ver que ocurre con Haissem Hassan, con el Celtic Glasgow como el club que más está interesado. El Oviedo se remite a su cláusula de 12 millones y la entidad amarilla tiene el 40% de una futura venta, por lo que podría ingresar casi cinco millones en un movimiento que parece claro tras el descenso del cuadro asturiano
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