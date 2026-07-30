El Villarreal ya cuenta con todos sus 'fichajes mundialistas' en Italia

El Villarreal CF ya tiene a todos sus mundialistas a las órdenes de Iñigo Pérez. Renato Veiga y Alex Freeman, internacionales con Portugal y Estados Unidos, respectivamente, se incorporaron este miércoles a la concentración que el conjunto amarillo realiza en Italia y cerraron el regreso escalonado de los futbolistas que participaron en el Mundial 2026.

El Submarino está instalado desde el pasado domingo en el Novarello Sporting Center, en la provincia de Novara, donde prepara su participación en la Como Cup y, sobre todo, continúa afinando su puesta a punto para el comienzo de LaLiga, previsto para el próximo 15 de agosto. Un stage en el que el técnico madrileño ya puede trabajar con la totalidad de los internacionales que forman parte de la plantilla.

Renato Veiga llegó ayer a Como tras el Mundial para unirse a la expedición del Villarreal en el 'stage' de Italia. / Villarreal CF

Un regreso por fases

La presencia del Villarreal en el Mundial obligó al cuerpo técnico a diseñar una pretemporada con incorporaciones progresivas. Los jugadores que tuvieron compromisos internacionales dispusieron de más días de descanso y fueron regresando en función del momento en el que concluyeron su participación en el torneo.

Los primeros en volver fueron Logan Costa, Pape Gueye y Nicolas Pepe, que se sumaron al grupo durante la pasada semana. El central de Cabo Verde, el centrocampista de Senegal y el atacante de Costa de Marfil viajaron con el equipo a Países Bajos y posteriormente formaron parte de la expedición desplazada a Italia.

Ya en Novarello llegaron Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan, los dos representantes de Canadá. Ambos se incorporaron a principios de esta semana y comenzaron de inmediato el trabajo físico y táctico junto al resto de sus compañeros.

Alex Freeman llegó ayer a Como tras el Mundial para unirse a la expedición del Villarreal en el 'stage' de Italia. / Villarreal CF

La última espera terminó este miércoles con la llegada de Renato Veiga y Alex Freeman. El portugués y el estadounidense eran los dos últimos mundialistas pendientes de reincorporarse, por lo que Iñigo Pérez dispone desde ahora de todos sus efectivos internacionales para avanzar en la construcción del nuevo Villarreal.

Iñigo Pérez ya tiene el grupo completo

La incorporación de los últimos mundialistas supone un paso importante dentro de la planificación deportiva. Hasta ahora, el entrenador había tenido que combinar la preparación colectiva con cargas de trabajo individualizadas para los futbolistas que se iban sumando más tarde.

A poco más de dos semanas para el inicio del campeonato, el objetivo del cuerpo técnico es equilibrar el estado físico de la plantilla, reducir las diferencias de preparación y continuar introduciendo los conceptos del nuevo modelo de juego. La presión en campo contrario, la intensidad tras pérdida y la coordinación entre líneas están ocupando una parte importante de las sesiones en las instalaciones italianas.

Los recién llegados deberán completar una adaptación progresiva, aunque su presencia permite elevar la competencia interna y ofrece al entrenador más alternativas para los próximos compromisos de pretemporada.

Cesc Fàbregas e Iñigo Pérez, entrenadores del Como 1907 y el Villarreal CF, se saludaron antes del partido del miércoles. / Villarreal CF

La Como Cup, otro banco de pruebas

El Villarreal afronta la Como Cup como una nueva oportunidad para acumular minutos y comprobar la evolución del equipo. Más allá de los resultados, el torneo permitirá a Iñigo Pérez repartir cargas, observar distintas asociaciones y comenzar a integrar a los internacionales que se han incorporado durante los últimos días.

Con todos los mundialistas ya en Novarello, la pretemporada amarilla entra en una nueva fase. El Submarino deja atrás las incorporaciones escalonadas y acelera su preparación con la mirada puesta en el 15 de agosto, cuando comenzará el primer examen oficial del nuevo proyecto.