Mikautadze, Moleiro y Renato Veiga, llamados a ser pilares fundamentales en su año II en el Villarreal
Las tres grandes inversiones del pasado verano apuntan a ser aún más importantes en el proyecto de Iñigo Pérez
El georgiano y el tinerfeño ya han marcado en esta pretemporada dos golazos
El Villarreal CF conquistó la Europa League hace ya más de cinco años en una final para la historia en Gdansk contra el Manchester Unided. En el recuerdo queda una tanda para la eternidad que solo dos jugadores de la primera plantilla pueden revivir en primera persona. Tras las salidas de Dani Parejo y Alfonso Pedraza, los únicos supervivientes de la gesta son Gerard Moreno y Juan Foyth, los capitanes y líderes del vestuario.
Es por ello que el nuevo proyecto de Iñigo Pérez necesita jugadores que escalen en importancia y hay tres nombres que aparecen subrayados con un rotulador rojo. En su año II, Georges Mikautadze, Renato Veiga y Alberto Moleiro están llamados a dar un paso más. Curiosamente, los tres comparten varios patrones: llegaron el verano del 2025, fueron las tres grandes inversiones del club con un montante total de 70 millones, son jóvenes y todavía tienen toda su carrera por delante... y están llamados a dar un paso más en el nuevo proyecto de Iñigo Pérez. Además, en un estilo de juego de mayor presión en campo contrario y de llevar la iniciativa, apuntan a tener más impacto.
Mikautadze, ¿el gran año?
13 veces se puso las gafas Georges Mikautadze (25 años) la pasada Liga, su particular celebración que tanto gusta a los groguets. 13 goles marcó en Liga y la sensación es que pudo dar muchísimo más, aunque también es cierto que tuvo varias fases a un excelente nivel. El georgiano llegó a finales de agosto, no pudo hacer pretemporada y le llevó un largo tiempo la adaptación. Nuevo idioma, nueva Liga, nuevos compañeros y nuevo estilo.
Esta pretemporada ha empezado como un tiro y en el segundo amistoso contra el PSV firmó un partidazo demostrando que es un delantero de primerísimo nivel. Capaz de hacer daño al espacio, capaz de recibir, conducir y girar, capaz de asociarse y de asistir y capaz de marcar golazos con un repertorio de definiciones.
La espinita de Moleiro
Cuando Luis de la Fuente anunció los convocados para el Mundial, Alberto Moleiro (22 años) sufrió una decepción porque tenía muchas opciones de ir y visto lo visto sobre el terreno de juego hizo méritos de sobra para ir convocado. El tinerfeño tiene la espinita clavada y quiere seguir mejorando de amarillo para demostrar que tiene hueco en la Roja. El pasado verano llegó procedente de Las Palmas como una joya del fútbol español pero debía hacerlo en un equipo Champions y vaya si lo hizo, marcando 10 goles en Liga, siendo el jugador de segunda línea más goleador del campeonato.
Ante el Como volvió a demostrar que ya no es el chico que vino de Las Palmas, sino que ya está para ser uno de los líderes. Cogió el balón en el vértice izquierdo, recortó y la puso al palo largo.
Renato Veiga, mariscal
Si eres central titular en una selección como Portugal, una de las grandes candidatas y que cayó ante España en los octavos de final, debes ser el gran líder de la defensa. Renato Veiga (23 años) dio muestras de su potencial el curso pasado pero todavía debe confirmarse como el gran mariscal, más todavía con la ausencia de Juan Foyth. Su salida de balón por el perfil izquierdo será clave en un estilo de mayor posesión. Tres piezas llamadas a ser vitales.
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