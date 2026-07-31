¿Quieres ser nuevo abonado del Villarreal? Estos son los pasos que debes seguir

La campaña de abonos del Villarreal CF para la temporada 2026/27, presentada bajo el lema ‘Seguim amb tu’, está a punto de entrar en su etapa definitiva. Después de completar los periodos de renovación, reubicación y cambios de asiento, el club amarillo abrirá el próximo martes 4 de agosto la fase destinada a las nuevas altas. El Submarino comunicó este viernes que solamente quedan 1.000 abonos disponibles, una cifra que refleja la elevada fidelidad de la afición y la gran respuesta de los seguidores que ya contaban con su carné durante la pasada temporada. La disponibilidad será limitada y los abonos se adjudicarán hasta agotar las localidades existentes.

Será necesario solicitar cita previa

Una de las principales novedades de esta campaña es la obligatoriedad de solicitar una cita previa para poder acudir a las taquillas y tramitar un nuevo abono. El club ha habilitado una página web específica en la que los aficionados pueden seleccionar el día y la hora en la que desean ser atendidos. No obstante, el Villarreal advierte de que la asignación de una cita no garantiza la disponibilidad de un abono en el momento elegido. Todo dependerá del número de localidades que continúen libres cuando llegue el turno de cada solicitante.

VILA-REAL. Reubicaciones para los abonados. colas en La Cerámica. / Gabriel Utiel

La expectación ha sido considerable desde la apertura del sistema. A primera hora de la tarde de este viernes ya se habían agotado todas las citas disponibles durante la mañana del martes, mientras que las primeras franjas libres aparecían más allá de las 18.00 horas.

Documentación necesaria

Los aficionados que hayan conseguido una cita deberán acudir de manera presencial a las taquillas del Estadio de la Cerámica, que permanecerán abiertas entre las 10.00 y las 20.00 horas durante esta fase de nuevas altas. Para completar el proceso será necesario presentar el DNI o NIE del nuevo abonado. En caso de que el solicitante sea menor de edad, también deberá aportarse el Libro de Familia. Asimismo, será imprescindible mostrar el correo electrónico de confirmación de la cita previa.

Gabriel Utiel

La venta se realizará exclusivamente de forma presencial y estará sujeta a la disponibilidad de localidades en cada una de las zonas habilitadas del estadio.

Dos modalidades disponibles

A todos los nuevos abonados se les aplicará la tarifa correspondiente al Abono General, independientemente de que elijan la modalidad Solo Liga o la opción más completa de Liga y Champions.

El Abono LALIGA incluye todos los partidos de LALIGA EA Sports que el Villarreal dispute en el Estadio de la Cerámica, además de los encuentros de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino que se celebren en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Por su parte, el Abono Champions permite asistir a los partidos de LALIGA EA Sports en el Estadio de la Cerámica, a los encuentros de la Fase Liga de la UEFA Champions League y a todos los compromisos de la Copa del Rey que el conjunto amarillo dispute como local. También incluye el acceso a los partidos de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva.

Tipos de abonos, precios y más detalles de la campaña de abonos del Villarreal / VILLARREAL CF

Con únicamente 1.000 carnés disponibles, todo apunta a que la última fase de la campaña volverá a contar con una importante respuesta por parte de los aficionados que quieren incorporarse a la masa social del Submarino.