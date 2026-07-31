La crónica | El Villarreal B arrolla al Chelsea y estrena el casillero de victorias en pretemporada (6-0)

El Villarreal B consiguió su primera victoria de la pretemporada de manera contundente tras golear por 6-0 al equipo sub-21 del Chelsea en las instalaciones de Oliva Nova. El conjunto dirigido por David Albelda dejó atrás las malas sensaciones de su estreno, en el que cayó por 0-3 ante el Valencia Mestalla, con una completa exhibición ofensiva frente al filial londinense.

El Mini Submarino encarriló el encuentro durante una primera mitad de claro dominio amarillo. Los goles de Hugo López, Barry y Fofana permitieron al Villarreal B marcharse al descanso con una ventaja de 3-0 y con el encuentro prácticamente sentenciado.

Un once muy ofensivo

David Albelda apostó de inicio por Carlos López en la portería; Arnau Forés, Álex Palomare, Manuel Ayitey y Eneko Ortiz en defensa; Joselillo Gaitán, Álvaro Alcaide, Nico Barattucci y Barry en el centro del campo; y Hugo López y Fofana como referencias ofensivas. El filial amarillo mostró desde el comienzo una gran efectividad en los últimos metros y supo aprovechar los espacios concedidos por el conjunto inglés. La presión, la velocidad en las transiciones y el acierto ante la portería rival marcaron las diferencias durante los primeros 45 minutos.

La goleada continuó tras el descanso

Lejos de bajar el ritmo con el encuentro encarrilado, el Villarreal B mantuvo la intensidad durante la segunda mitad. Albert García y Valen Gómez, este último con un doblete, completaron una goleada que permite al equipo de Albelda recuperar confianza después del tropiezo sufrido en el primer amistoso del verano. El próximo compromiso de preparación del filial amarillo tendrá lugar el martes 4 de agosto, a partir de las 19.00 horas, frente al CD Eldense en el estadio Nuevo Pepico Amat. El encuentro ante un rival de superior categoría supondrá una nueva prueba para medir la evolución del conjunto groguet.

El Juvenil A no pudo completar la jornada

La jornada no fue igual de positiva para el Juvenil A del Villarreal, que cayó por 1-3 ante el Chelsea. El equipo dirigido por Pepe Reina llegó al descanso con ventaja gracias a un gol de Koné, pero el conjunto inglés remontó durante la segunda mitad.