La crónica: El Villarreal cae en la trampa del Lens y se queda sin la Como Cup (3-1)

El Villarreal se quedó sin el título de la Como Cup tras caer ante el Lens en una final en la que mostró dos caras distintas. El Submarino comenzó con ritmo, verticalidad y buenas asociaciones, pero fue perdiendo claridad con el paso de los minutos y acabó castigado por los errores defensivos y la eficacia del conjunto francés al contraataque. Íñigo Pérez apostó por un once reconocible, con Luiz Júnior bajo palos y una defensa compuesta por Mouriño, Kambwala, Pau Navarro y Carlos Romero. Gueye y Maciá formaron el doble pivote, con Moleiro y Nizar en las bandas y Gerard Moreno y Ayoze Pérez como referencias ofensivas.

Dos goles tempraneros

El Submarino comenzó dominador, con la intención de controlar el esférico y, lo más importante, hacerlo con un propósito: ser vertical. A los cinco minutos conectaron los futbolistas de mayor talento. Gerard recibió en el perfil derecho, trazó la diagonal y filtró un pase picado a la espalda de la defensa para que Ayoze Pérez, sin dejar botar el balón, firmara el 0-1.

El gran inicio del Villarreal se vio empañado por el empate del conjunto francés apenas tres minutos después del primer tanto groguet. Un envío desde campo propio a la espalda de la zaga amarilla permitió a Udol aprovechar la indecisión de Luiz Júnior en la salida y batir al guardameta brasileño en el mano a mano con una definición ajustada al palo corto.

Con las tablas en el marcador, el encuentro se equilibró hasta la pausa de hidratación. El parón benefició al Villarreal, que regresó al césped con energías renovadas. Los de Íñigo Pérez volvieron a combinar con velocidad y a superar líneas, ofreciendo un adelanto de lo que puede llegar a ser este equipo con una mayor preparación.Carlos Romero rozó el 1-2 y tanto Ayoze como Gerard perdonaron una doble oportunidad precedida por una excelente combinación colectiva. El Submarino recuperó la iniciativa y volvió a acercarse con peligro al área francesa, aunque sin encontrar el premio del gol antes del descanso.

Revolución tras el descanso

La segunda mitad estuvo marcada por la revolución planteada por Íñigo Pérez, que realizó hasta seis sustituciones y modificó buena parte de la alineación. Logan Costa fue la única novedad en la zaga, mientras que Diatta y Comesaña ocuparon el doble pivote, con Nicolas Pépé y Sergi Cardona en las bandas. Arriba quedaron Mikautadze y Moleiro. El Villarreal acusó las modificaciones y, aunque mantuvo el dominio del esférico, fue perdiendo verticalidad y, con ella, capacidad para generar ocasiones. Santi Comesaña dispuso en el minuto 52 de la única oportunidad clara de los amarillos durante el inicio de la reanudación. El centrocampista gallego protagonizó una de sus características llegadas desde segunda línea, controló de pecho y remató sin dejar caer el balón, aunque su disparo se marchó por encima del travesaño.

Molerio actuó en la banda izquierda y en la mediapunta / Villarreal CF

A partir de ahí, el Lens creció desde la solidez defensiva. El conjunto francés cerró espacios, dificultó la circulación del Submarino y esperó su oportunidad para recuperar el balón y explotar los espacios al contraataque.

El Lens castiga los errores

Dicho y hecho. Carlos Romero perdió un balón en el centro del campo que permitió a Skóraś lanzar a Fofana al espacio. El delantero entró en el área y aguardó la llegada de Pau Navarro, que pecó de ingenuidad y lo derribó por detrás. El colegiado señaló la pena máxima y Thauvin no perdonó desde los once metros. Con el 2-1, el guion se mantuvo: el Villarreal dominaba la posesión y el Lens esperaba replegado. En plena búsqueda del empate, Cardona cometió una falta que le costó de manera rigurosa la segunda tarjeta amarilla y complicó todavía más las opciones groguetas.

Pese a jugar en inferioridad, Mikautadze tuvo una ocasión para igualar el encuentro tras un centro de Moleiro al corazón del área, aunque el delantero georgiano no logró conectar bien el remate. Volcado a la desesperada y con diez futbolistas, el Villarreal volvió a conceder espacios. Fofana aprovechó una nueva transición para plantarse ante Luiz Júnior y marcar el 3-1 que sentenciaba la final. El encuentro todavía dejó una última expulsión, la de Pau Navarro, por una entrada por detrás sobre un jugador del conjunto francés.