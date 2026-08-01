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Directo Lens - Villarreal: se reanuda el encuentro después de la pausa de hidratación

El Submarino está disputando desde las 20:00 horas la final del torneo veraniego en una nueva oportunidad para examinar al conjunto de Iñigo Pérez

Ayoze Pérez anotó dos de los goles del triunfo del Villarreal por 3-0 ante el Al-Ula.

Ayoze Pérez anotó dos de los goles del triunfo del Villarreal por 3-0 ante el Al-Ula. / Villarreal CF

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Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF está disputando la final de la Como Cup frente al Lens, después de acabar como líder de su grupo tras vencer al Al-Ula SC (3-0) y superar al Como en la tanda de penaltis, después de que el encuentro terminara con empate (1-1).

A diferencia de la fase de grupos, en la que se disputaron partidos de 45 minutos, la final se jugará bajo el formato tradicional de 90 minutos. De este modo, será la tercera prueba completa de la pretemporada para el conjunto amarillo, después de la derrota ante el Benfica en el estreno y de la contundente victoria frente al PSV.

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