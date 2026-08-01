Directo Lens - Villarreal: se reanuda el encuentro después de la pausa de hidratación

El Villarreal CF está disputando la final de la Como Cup frente al Lens, después de acabar como líder de su grupo tras vencer al Al-Ula SC (3-0) y superar al Como en la tanda de penaltis, después de que el encuentro terminara con empate (1-1).

A diferencia de la fase de grupos, en la que se disputaron partidos de 45 minutos, la final se jugará bajo el formato tradicional de 90 minutos. De este modo, será la tercera prueba completa de la pretemporada para el conjunto amarillo, después de la derrota ante el Benfica en el estreno y de la contundente victoria frente al PSV.

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ROMERO, CÓRNER. La tuvo el lateral zurdo del Submarino después de una gran jugada combinativa que finalizó Carlos Romero con un remate desde el interior del área que desvió el meta rival a saque de esquina. Min 27'.

Se detiene el encuentro para que se realice la pausa de hidratación.

PROBÓ FORTUNA MOLEIRO. Remató el '20' amarillo desde la frontal del área con su pierna diestra, pero logró atrapar el meta rival en dos tiempos. Min 22'.

El gol del Lens que ha anotado Udol.

El gol del Villarreal con la combinación entre Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

GOL DEL LENS. Empata el cuadro francés con un balón largo a las espalada de la defensa 'grogueta' que controla y define Udol para batir a Luiz Júnior. Min 9'.

El trofeo por el que están peleando Villarreal y Lens.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VILLARREAL. Se adelanta el conjunto 'groguet' con una grandísima jugada que comienza Gerard Moreno desde el flanco diestro y pone un balón picado a la espalda de la defensa que remata sin botar Ayoze Pérez para anotar el primero. Min 5'.

PRIMER ACERCAMIENTO DEL SUBMARINO. Gran circulación del Villarreal que finaliza Moleiro con un disparo desde la frontal, pero el remate se marcha desviado por arriba del travesaño. Min 2'.