El Villarreal se juega el primer 'título' ante el Lens: horario y dónde ver la final de la Como Cup

El Villarreal CF se enfrentará este sábado 1 de agosto al RC Lens en la final de la Como Cup. El encuentro se disputará a las 20.00 horas en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como y pondrá el broche a la participación del conjunto groguet en este torneo internacional de pretemporada.

El equipo dirigido por Iñigo Pérez afrontará su primer partido de 90 minutos en la competición después de disputar dos encuentros de una única parte de 45 minutos durante la fase de grupos. La final permitirá al técnico amarillo repartir nuevamente las cargas, seguir probando alternativas y comprobar la evolución del equipo ante un rival de una de las principales ligas europeas.

El Villarreal, primero de su grupo

El Submarino consiguió el billete para la final tras acabar en la primera posición del grupo B. En su estreno, el conjunto amarillo superó por 3-0 al Al-Ula SC, gracias a un doblete de Ayoze Pérez y a un tanto de Sergi Cardona. Posteriormente, el Villarreal empató a un gol frente al Como 1907. El equipo italiano se adelantó por medio de Mattia Liberali tras aprovechar un error amarillo en la salida del balón, pero Alberto Moleiro respondió pocos minutos después con un disparo ajustado después de partir desde la banda izquierda. La igualdad obligó a decidir el primer puesto en una tanda de penaltis reducida. Gerard Moreno, Moleiro y Georges Mikautadze convirtieron sus lanzamientos, mientras que Luiz Júnior detuvo una de las penas máximas del Como para certificar la clasificación del Villarreal.

Alberto Moleiro hizo un gran partido con el Villarreal ante el Como 1907 en la Como Cup 2026. / Villarreal CF

Un Lens invicto durante los 45 minutos

El RC Lens también alcanzó la final después de ofrecer buenas sensaciones en el grupo A. El conjunto francés se impuso por 3-0 al Crystal Palace, con dos goles de Odsonne Édouard y otro de Andrija Bulatovic. En su segundo compromiso empató sin goles contra el Famalicão, aunque cayó por 7-8 en una larga tanda de penaltis. Pese a esa derrota desde los once metros, los franceses consiguieron el primer puesto y el pase a la final.

La final también ofrecerá a Iñigo Pérez la posibilidad de seguir integrando a los futbolistas que se incorporaron más tarde a la pretemporada y de avanzar en la construcción del nuevo Villarreal antes del inicio de la competición oficial.

Horario, lugar y dónde ver el Villarreal-Lens

El Villarreal CF se enfrentará al RC Lens este sábado 1 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, además del seguimiento minuto a minuto en la página web de Mediterráneo.