Péter Gulácsi se acerca a la portería del Villarreal: las cifras de la operación

El Villarreal CF está muy cerca de cerrar una de las operaciones que tenía marcadas para completar su plantilla. El conjunto groguet ultima el fichaje del veterano portero húngaro Péter Gulácsi, que abandonará el RB Leipzig alemán tras 11 temporadas para convertirse en nuevo futbolista del Submarino. La operación está muy avanzada y únicamente restan los últimos trámites antes de hacerse oficial.

Según ha podido saber Mediterráneo, Gulácsi firmará un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una tercera campaña opcional. Además, el Villarreal abonará un millón de euros al RB Leipzig para hacerse con los servicios del internacional húngaro, una cantidad inferior a la que se había especulado inicialmente.

Un movimiento necesario

La incorporación de Gulácsi responde a la necesidad del Villarreal de reforzar una portería que ha sufrido importantes cambios este verano. Tras las salidas de Diego Conde y Arnau Tenas, el club buscaba un guardameta de garantías que aportara experiencia, liderazgo y competencia a Luiz Júnior. Máxime en otra temporada de máxima exigencia con el reto de la Champions League incluido.

El Villarreal CF ha elegido a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27 / RB Leipzig

A sus 36 años, Gulácsi aterrizaría en La Cerámica después de una exitosa etapa en Alemania. En sus inicios fue captado por el Liverpool en edad juvenil, sin cuajar y con cesiones en equipos modestos ingleses. Su carrera dio un vuelco cuando incorporó a la estructura del proyecto de Red Bull, primero en Austria (Salzburgo) y luego en Alemania, donde es toda una leyenda.

Mito en el Leipzig

Desde su llegada al RB Leipzig se convirtió en uno de los grandes referentes de la entidad alemana, disputando más de 360 partidos oficiales, conquistando dos Copas de Alemania y participando de forma habitual en la Liga de Campeones. Su rendimiento también le consolidó como titular indiscutible de la selección de Hungría durante la última década, con presencia en las últimas Eurocopas.

Al parecer, el guardameta no viajó con el Leipzig a su concentración de pretemporada en Austria, un movimiento que en Alemania interpretan como la antesala de su salida definitiva. El club alemán ha dado luz verde a la operación y facilitará la marcha de uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente, que se marchará de la Bundesliga con honores para afrontar la experiencia española.

Con este fichaje, el Villarreal incorpora a uno de los porteros con mayor experiencia del panorama europeo a un precio más que asequible. Reúne el perfil ideal para reforzar una posición clave, aportando seguridad, liderazgo y una amplia trayectoria en competiciones de máximo nivel, adaptándose además a cualquier rol que requiera de él el entrenador del Submarino, Iñigo Pérez. Gulácsi se convertirá en el primer fichaje del Villarreal para la próxima temporada, que hasta la fecha se había reforzado con el regreso de cedidos o promocionando a futbolistas con proyección de la Cantera Grogueta.