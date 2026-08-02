El Villarreal CF deja huella en Nairobi

En un campo de Don Bosco Utume, en Nairobi, un grupo de niños kenianos mira atento una pantalla. No están viendo goles o partidos al azar. Analizan jugadas del Villarreal CF antes de saltar al césped. Para muchos, es la primera vez que un club español les explica el fútbol desde dentro.

El Villarreal ha celebrado su primer campus en Kenia, una iniciativa de su academia internacional junto a New Hera Interconnection, abierta a niños y niñas de categorías sub-8 a sub-19. El campamento, que terminó ayer, reunió a 55 jóvenes, cinco más de los previstos. «Era una prueba, un test para ver cómo respondía el mercado, y creo que ha sido todo un éxito», explica el CEO de New Hera Interconnection, Martí Arimany Torres.

Los participantes se dividen en cuatro grupos por edades, con entrenadores locales y dos técnicos españoles del Villarreal. Durante cinco días trabajan bajo la metodología del club groguet, con sesiones de campo y también de videoanálisis. La recompensa más visible está al final. Dos de los jugadores participantes serán seleccionados para viajar a España y participar en un torneo oficial del Villarreal la próxima temporada.

Participantes en el Campus. / EFE/Diego Nicolás Alonso

Desde el Villarreal, Alejandro Márquez, entrenador del departamento internacional, reconoce que el nivel le ha sorprendido. «Son muy trabajadores, escuchan mucho a los entrenadores y hay una buena base para empezar», dice a Efe.

Expansión

Márquez recuerda que el Villarreal viene de una ciudad de 50.000 habitantes y que su expansión internacional busca mostrar una metodología que le ha permitido desarrollar jugadores. «En África hay mucho talento. Cada día más clubs europeos miran a países africanos», subraya. Jorge Fuster, técnico del femenino del Villarreal, apunta una diferencia concreta respecto a España: el nivel táctico. «El talento está en todas partes del mundo, en África también. Incluso más que en Europa o Asia, pero hay que trabajarlo y darle visibilidad», explica.

Entre los niños, los sueños tienen nombres propios. Jordan, de 14 años, juega de extremo y delantero. Su ídolo es Mohamed Salah y su sueño es jugar en el Liverpool. Otro participante, Junior, de 15 años y centrocampista, tiene clara su ruta imaginaria: hacerse profesional y terminar en el Arsenal. Los entrenadores no venden caminos fáciles. Llegar a Europa, admiten, es difícil incluso para los jóvenes españoles. Pero no imposible.

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«El fútbol es una maratón, no una carrera de dos días», resume Torres. En Nairobi, esa maratón acaba de abrir una salida. Y esta vez tiene color amarillo.