Villarreal CF | José Benlloch se pronuncia sobre las obras de La Cerámica: "Lo mejor está por llegar"

El Estadio de la Cerámica continúa avanzando en su proceso de transformación. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha compartido esta mañana en sus redes sociales varias imágenes de sus últimas visitas a las obras y ha mostrado algunos de los trabajos que se están ejecutando durante el verano. «Del sueño a la realidad. Y todavía queda lo mejor por llegar», ha señalado el primer edil, que ha recordado la colaboración mantenida entre el Ayuntamiento y el Villarreal CF desde su llegada a la Alcaldía en 2011.

Benlloch ha destacado la decisión de mantener el estadio municipal en su ubicación histórica, donde abrió sus puertas en 1923. Una localización integrada en el casco urbano que permite que la actividad del club repercuta directamente en la ciudad. «Un estadio como este no solo es fútbol: es economía, empleo, orgullo e identidad para Vila-real», ha defendido el alcalde, que considera que la ciudad cuenta actualmente con «uno de los mejores estadios de España y el mejor de la Comunitat Valenciana».

La seguridad, principal prioridad

La nueva fase de las obras, tal y como ha querido destacar el primer edil en su publicación, incluye diferentes actuaciones destinadas a mejorar la evacuación, los accesos y la circulación interior del público. Entre ellas se encuentran la construcción de seis nuevos vomitorios, que también funcionarán como salidas de emergencia, y la apertura de dos accesos por la zona norte, en el entorno de Pou d’Amorós. Los trabajos contemplan además la ampliación de espacios de servicio y otras intervenciones para reforzar la seguridad y mejorar la comodidad de los aficionados.

José Benlloch y el consejero delegado del Villarreal CF, dentro del Estadio de la Cerámica / José Benlloch

«La prioridad absoluta es seguir mejorando la seguridad, atendiendo las recomendaciones de las autoridades competentes», ha subrayado Benlloch.

El alcalde ha acompañado su publicación con imágenes de diferentes reuniones y visitas de seguimiento realizadas junto al consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles. Los trabajos continuarán durante todo el verano con el objetivo de cumplir los plazos previstos.

El Submarino regresará en la jornada cuatro

El Villarreal solicitó a LaLiga disputar los tres primeros partidos del ejercicio 2026/27 fuera de casa con motivos de las obras de los nuevos vestuarios, que se están reubicando en un edificio que estará unido al Estadio de la Cerámica por una pasarela, las cuáles condicionarán el nuevo aforo y otras zonas y no estarán terminadas al 100% a mediados de agosto cuando se inicie el torneo.

Una solicitud que la organización aceptó y, por tanto, la primera jornada que se disputará en el feudo 'groguet' será la cuarta, disputada el fin de semana el 6 de septiembre, y será frente al Deportivo de la Coruña.