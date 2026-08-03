Oficial | El Villarreal ficha a Gulácsi, un portero de Champions

El Villarreal CF ya tiene al portero experimentado y contrastado que buscaba para completar su plantilla. El club amarillo ha oficializado este lunes, 3 de agosto, el fichaje de Péter Gulácsi, guardameta húngaro de 36 años procedente del RB Leipzig. Una incorporación que Mediterráneo adelantó hace dos semanas y que se ha terminado cristalizando después de unas negociaciones que se prolongaron más de lo esperado por las diferencias económicas entre las entidades.

Como publicó este periódico en su edición del 2 de agosto, Gulácsi firma por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una tercera campaña opcional. El Villarreal abonará alrededor de un millón de euros al RB Leipzig, una cantidad inferior a las cifras que se habían manejado inicialmente, para hacerse con los servicios de uno de los porteros más reconocibles del fútbol alemán durante la última década.

Péter Gulácsi, portero fichado del RB Leipzig hasta el 30 de junio del 2028, junto al consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles. / Villarreal CF

La operación permite al Submarino incorporar mucho más que un segundo guardameta. Gulácsi llega a Vila-real con la experiencia de quien ha competido durante años en la Bundesliga, ha disputado eliminatorias de Champions y ha defendido la portería de su selección en grandes torneos internacionales. Un portero de Champions para una temporada de Champions.

Once años de historia en Leipzig

La trayectoria del húngaro está estrechamente vinculada al crecimiento del RB Leipzig. Llegó en el verano de 2015 procedente del Red Bull Salzburgo, cuando el conjunto alemán todavía competía en la Segunda División, y fue uno de los protagonistas del ascenso a la Bundesliga y de la posterior consolidación del club entre los mejores equipos de Alemania.

Gulácsi abandona Leipzig después de once temporadas y 362 partidos oficiales, una cifra que lo sitúa entre los futbolistas más importantes de la historia reciente de la entidad. Durante buena parte de esa etapa fue el portero titular y una de las voces autorizadas del vestuario, llegando a ejercer como capitán.

En la máxima categoría alemana ha disputado 269 encuentros, repartidos entre diez temporadas desde el ascenso del Leipzig en 2016. Salvo en los periodos condicionados por las lesiones y por la competencia en la portería, el húngaro fue casi siempre la primera elección de sus entrenadores. Solo durante la pasada campaña intervino en 23 jornadas de Bundesliga, nueve de ellas sin recibir ningún gol.

Su palmarés en Alemania incluye dos Copas, conquistadas en 2022 y 2023, y una Supercopa alemana, lograda también en 2023. Antes había ganado dos Ligas y dos Copas de Austria con el Salzburgo. Su recorrido incluye igualmente una etapa formativa en el Liverpool y varias cesiones en el fútbol inglés antes de asentarse definitivamente en la estructura de Red Bull.

Péter Gulácsi, portero fichado por el Villarreal del RB Leipzig hasta el 30 de junio del 2028. / Villarreal CF

Experiencia en los grandes escenarios

El nuevo portero amarillo conoce perfectamente la exigencia de la Champions League. Gulácsi suma 41 partidos en la máxima competición continental, distribuidos en siete ediciones con el RB Leipzig. Su campaña más destacada fue la 2019/20, cuando disputó diez encuentros y ayudó al conjunto alemán a alcanzar por primera vez las semifinales, ronda en la que cayó ante el París Saint-Germain.

Desde entonces, su presencia en Europa ha sido habitual. Ha jugado contra algunos de los mejores equipos del continente, ha afrontado eliminatorias de máxima presión y conoce las particularidades de una competición en la que cada error puede resultar decisivo. Esa experiencia representa uno de los principales argumentos de su fichaje por un Villarreal que afrontará su segunda participación consecutiva en la Champions.

El húngaro no llega únicamente para ocupar una plaza en el banquillo o para ejercer de mentor. Su rendimiento, jerarquía y experiencia le permiten competir por la titularidad, pese a encontrarse ya en la recta final de su carrera. Gulácsi quería continuar jugando al máximo nivel y encuentra en el Villarreal la posibilidad de estrenarse en LaLiga y volver a disputar la Champions.

El Villarreal CF ha elegido a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27. / RB Leipzig

Tres veces dueño de la 'portería blanca'

Su regularidad en Alemania también quedó reflejada en los reconocimientos individuales. Gulácsi ganó en tres ocasiones la denominada ‘Weiße Weste’ —‘Portería blanca’—, el premio entregado por Sport1 al guardameta de la Bundesliga que termina la temporada con más partidos sin encajar.

Lo consiguió por primera vez en la campaña 2018/19, después de dejar su portería a cero en 16 jornadas. Repitió en la 2020/21, con 15 encuentros imbatido, y volvió a recibirlo en la 2024/25, cuando acumuló 14 porterías a cero en 30 apariciones ligueras. En esta última edición superó a Manuel Neuer, que terminó con 13 partidos sin encajar.

Por tanto, más que un premio oficial de la Bundesliga denominado literalmente como mejor portero, se trata de un prestigioso galardón específico que distingue al guardameta con más porterías a cero. Gulácsi es uno de los pocos que lo ha conquistado tres veces, una muestra de su continuidad y fiabilidad durante su etapa en Alemania.

Gulácsi celebrando una victoria de Hungría en la Eurocopa de 2024. / MOHAMED MESSARA

Referente de Hungría

Su carrera internacional también refuerza el perfil de un futbolista acostumbrado a soportar la presión. Gulácsi defendió la portería de Hungría en 58 partidos, consiguió 19 porterías a cero y participó en las Eurocopas de 2016, 2021 y 2024. Debutó con la absoluta en mayo de 2014 y se retiró de la selección en mayo de 2025, después de más de una década como uno de sus principales referentes.

El portero fue además elegido tres veces mejor futbolista húngaro del año, de manera consecutiva en 2018, 2019 y 2020. Una consideración especialmente significativa para un guardameta y que evidencia el peso que alcanzó tanto en su selección como en el RB Leipzig.

Luiz Júnior portero del Villarreal, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Competencia para Luiz Júnior

La planificación inicial del Villarreal mantiene a Luiz Júnior como apuesta de presente y futuro. El club confía en el brasileño y la idea de partida es que afronte la temporada como primer portero. Sin embargo, la llegada de Gulácsi eleva notablemente el nivel de competencia después de las salidas de Diego Conde, cedido al Real Betis, y Arnau Tenas, que jugará esta campaña en el Mallorca.

El húngaro aportará experiencia, liderazgo y conocimiento de los grandes escenarios, pero también llega con la ambición de ganarse el puesto. A sus 36 años conserva condiciones y nivel para ser titular, por lo que Luiz Júnior deberá mantener un rendimiento elevado para conservar su posición.

Gulácsi viene para ayudar al brasileño, pero también para competir con él. Podrá ejercer como referencia dentro del vestuario, aconsejar a un portero más joven y ofrecer garantías cuando Íñigo Pérez lo necesite. Al mismo tiempo, su trayectoria le permite aspirar a jugar partidos importantes, incluida la Champions League.

El Villarreal encuentra así un equilibrio entre juventud y experiencia. Luiz Júnior representa la apuesta del club; Gulácsi, la seguridad de un portero que ha vivido durante más de una década entre la élite alemana y europea. Un guardameta acostumbrado a la Bundesliga, a los grandes estadios y a las noches continentales. Un portero de Champions para La Cerámica.