Santiago Mouriño: "El grupo está encontrando otra forma de jugar "

El Villarreal cerró su participación en la Como Cup con una derrota ante el Lens, aunque las sensaciones dentro del vestuario amarillo continúan siendo positivas. Santiago Mouriño destacó el nivel ofrecido por el Submarino frente a un adversario de Champions y puso en valor la evolución del equipo durante las primeras semanas de trabajo con Iñigo Pérez.

El defensa uruguayo reconoció la dificultad del encuentro ante el conjunto francés, que obligó al Villarreal a emplearse al máximo. «Sabíamos que era otro rival de Champions y que nos iba a exigir el máximo», explicó Mouriño después del partido. El lateral consideró que el equipo amarillo tuvo buenos momentos, especialmente antes de que el Lens se replegara para proteger su ventaja. «Por momentos lo hicimos bien y luego, con el resultado a favor, se echaron atrás y nos costó más, pero en líneas generales el equipo hizo un buen partido», valoró.

Una semana de crecimiento

Más allá del resultado, Mouriño realizó un balance positivo de la participación del Villarreal en la Como Cup y de la concentración de pretemporada en Italia. El futbolista destacó que el equipo mantiene una evolución favorable, pese a la acumulación de entrenamientos y encuentros amistosos. «Fue una semana muy buena. Venimos en una línea muy buena, aunque es verdad que las piernas se notan, pero creo que estamos haciendo las cosas bien», afirmó el defensa.

El siguiente examen del Submarino llegará el miércoles frente al Levante en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un encuentro que servirá para continuar afinando la puesta a punto antes del comienzo de LaLiga. «Ahora vamos a esperar al miércoles contra el Levante», señaló Mouriño, ya con la mirada puesta en el próximo compromiso de la pretemporada.

Adaptación a Iñigo Pérez

El uruguayo también se refirió a la llegada de Iñigo Pérez al banquillo amarillo y a los cambios que está introduciendo en el estilo de juego. Mouriño aseguró que la plantilla está asimilando una nueva manera de relacionarse con el balón y de construir el juego colectivo. «El grupo está encontrando otra forma de jugar y de asociarse», explicó. La continuidad de buena parte del bloque de la pasada temporada está facilitando el proceso de adaptación al nuevo técnico. «Somos casi todos los mismos y eso lo hace todo más fácil con un entrenador nuevo», añadió. Pese a la derrota frente al Lens, el defensa transmitió confianza en el trabajo realizado durante la pretemporada. «El equipo está contento, viene en una buena línea y esperemos seguir así», concluyó Mouriño.