El Villarreal abre este martes las últimas 1.000 plazas de su campaña de abonos 2026/27

El Villarreal CF pone en marcha este martes, 4 de agosto, la última fase de su Campaña de Abonos para la temporada 2026/27. La denominada Fase 5: Altas nuevas permitirá incorporarse a la masa social amarilla a un máximo de 1.000 nuevos abonados, las únicas localidades disponibles tras completarse las etapas anteriores del proceso.

La atención se realizará exclusivamente de manera presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. Ese mismo horario se mantendrá durante los días siguientes hasta que se agoten las localidades, momento en el que el club dará por finalizada la campaña.

Imagen de la campaña de abonos 2026/27 del Villarreal CF. / Erik Pradas

Cita previa obligatoria

Para tramitar una nueva alta será imprescindible haber solicitado previamente una cita a través de la plataforma habilitada por el Villarreal en su página web. Los aficionados deberán acudir al estadio en el día y la hora asignados, ya que no se atenderá a personas sin reserva previa.

El club recuerda que disponer de una cita no garantiza la existencia de localidades en el momento de ser atendido. La venta estará sujeta a la disponibilidad que quede en cada zona, por lo que la campaña podría cerrarse antes de completarse todos los turnos si se alcanzan las 1.000 altas.

Los interesados deberán presentar el DNI o NIE, el Libro de Familia cuando el abono sea para un menor de edad y el correo electrónico de confirmación de la cita.

La afición del Villarreal CF, en la campaña de abonos 2026/27. / Gabriel Utiel

Dos modalidades de abono

A los nuevos socios se les aplicará la tarifa de Abono General, tanto en la modalidad Solo Liga como en Liga + Champions. El Abono LALIGA incluye todos los partidos de Primera División que el Villarreal dispute en el Estadio de la Cerámica, además de los encuentros de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva.

El Abono Champions incorpora también la fase liga de la UEFA Champions League, todos los encuentros de la Copa del Rey que se jueguen en La Cerámica y el acceso a los partidos de cantera y del equipo femenino. El Submarino afrontará así un curso de máxima exigencia, con presencia por segunda temporada consecutiva en la principal competición europea.

Colas en la campaña de abonos del Villarreal CF. / Toni Losas

Descuentos y facilidades

El Villarreal mantiene el descuento del 50% para menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2001, en todas las zonas salvo la VIP. Los jubilados y pensionistas tendrán una rebaja de 30 euros.

Todos los abonados podrán disponer del carnet en formato físico y digital. También seguirá activa la opción de Asiento Libre, que permite ceder al club la localidad para un partido y obtener un descuento en la renovación de la temporada 2027/28 si finalmente se vende.

Colas en la Campaña de Abonos del Villarreal. / Toni Losas

El club ofrecerá opciones de financiación a través de CaixaBank y mantendrá la grada de animación en la Esquina Fondo Norte con Preferencia. Los interesados podrán realizar la preinscripción en las tiendas oficiales.

Bajo el lema ‘Seguim amb tu’, el Villarreal encara el último tramo de una campaña centrada en la continuidad de su proyecto deportivo e institucional. Para resolver cualquier duda, los aficionados pueden contactar con el servicio de atención al abonado mediante el correo taquillas@villarrealcf.es.