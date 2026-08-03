Villarreal CF | La historia de Péter Gulácsi: Una carrera construida desde la paciencia
El veterano guardameta, que apunta a ser nuevo jugador del Villarreal, ha construido una trayectoria marcada por las cesiones en Inglaterra, la paciencia y una consolidación tardía entre los mejores porteros de la Bundesliga.
En el fútbol actual, en el que los grandes clubs rastrean mercados de todo el mundo para descubrir a las promesas lo antes posible y los jugadores alcanzan cada vez antes la élite, historias como la de Péter Gulácsi reflejan la importancia de mantener la confianza. A sus 36 años, el guardameta húngaro ha sido reconocido como uno de los mejores porteros de la Bundesliga, ha alcanzado unas semifinales de la Liga de Campeones y se ha convertido en una leyenda del RB Leipzig tras defender durante once temporadas su portería.
Un recorrido que era difícilmente imaginable durante las múltiples cesiones que encadenó en sus inicios en el fútbol profesional.
Su estancia en el Liverpool
Gulácsi llegó al Liverpool en 2007, con apenas 17 años y procedente del MTK Budapest. Lo hizo inicialmente como cedido y, después de convencer a los técnicos del conjunto inglés, su incorporación se hizo definitiva un año más tarde. Sin embargo, durante sus primeros cursos como jugador red tuvo que buscar minutos lejos de Anfield. Su primera cesión fue al Hereford United, entonces en la tercera categoría inglesa. El club preparaba algunos encuentros en un campo público, incluso, y el propio Gulácsi llegó a bromear con que los partidos parecían entrenamientos porque recibía cerca de veinte disparos por encuentro.
Después pasó por el Tranmere Rovers y, en la temporada 2011/12, por el Hull City, de la Championship. Regresó posteriormente al Liverpool, pero no llegó a disputar ningún partido oficial con el primer equipo, pese a entrar en numerosas convocatorias de Premier League, Europa League y FA Cup. En 2013, ante la falta de oportunidades en Inglaterra, Gulácsi decidió incorporarse a la estructura de Red Bull. Primero defendió durante dos temporadas la portería del Salzburgo, con el que conquistó dos Ligas y dos Copas de Austria, y después dio el salto al RB Leipzig alemán.
Una década en Alemania
El guardameta húngaro consiguió el ascenso a la Bundesliga en su primera campaña y posteriormente se consolidó como titular. Su etapa en el club sajón ha estado repleta de éxitos: dos Copas de Alemania consecutivas, una Supercopa alemana, unas semifinales de la Liga de Campeones y otras de la Europa League. La grave lesión de rodilla que sufrió en octubre de 2022 le impidió participar en los títulos conquistados en 2023, pero, tras una larga recuperación, recuperó la titularidad y volvió a situarse entre los porteros más destacados del campeonato.
Un referente para Hungría
La relevancia de Gulácsi tampoco se ha limitado al fútbol de clubs. El guardameta acumuló 58 internacionalidades con Hungría antes de anunciar su retirada de la selección en mayo de 2025. Participó en las Eurocopas de 2016, 2020 y 2024, y fue titular en las dos últimas. Durante más de una década se convirtió en uno de los referentes de una selección que recuperó presencia en las grandes competiciones internacionales.
Ahora, todo apunta a que Gulácsi pondrá fin a su etapa de once temporadas en el Leipzig para iniciar una nueva aventura en el Villarreal. De concretarse la operación, competirá con Luiz Júnior por la titularidad en un equipo que volverá a disputar la Liga de Campeones. Será un nuevo capítulo en una trayectoria que probablemente ni él mismo habría imaginado cuando entrenaba en campos públicos y recorría las categorías inferiores del fútbol inglés en busca de una oportunidad.
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