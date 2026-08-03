El Villarreal ya tiene fecha y hora para estrenar La Cerámica en LaLiga ante el Deportivo

El Villarreal CF ya conoce cuándo volverá a encontrarse con su afición en partido oficial. Será una noche especialmente señalada en el calendario amarillo, en la 4ª jornada liguera . El Submarino comenzará la temporada 2026/27 lejos de casa, con tres compromisos consecutivos como visitante, antes de regresar al Estadio de la Cerámica para recibir al Deportivo de A Coruña. Un duelo con horario nocturno y la condición de primer partido liguero en Vila-real convierten la cita en uno de los primeros grandes focos del curso.

LaLiga ha fijado dicho compromiso del campeonato doméstico para el sábado 5 de septiembre, a las 21.00 horas, cita en la que el Submarino se medirá al combinado coruñés, lo que supondrá el estreno como local del nuevo proyecto dirigido por Iñigo Pérez.

Iñigo Pérez da órdenes durante un entrenamiento del Villarreal CF. / VILLARREAL CF

Tres jornadas lejos de La Cerámica

La ausencia inicial del Villarreal en su estadio responde a la petición realizada por el club para disponer de más margen en la ejecución de las obras de La Cerámica. Por ese motivo, el calendario ha concentrado las tres primeras jornadas del equipo amarillo a domicilio.

El debut liguero llegará el domingo 16 de agosto, a las 17.00 horas, frente al Racing de Santander en El Sardinero. Una semana después, el domingo 23 de agosto, también a las 17.00 horas, el Villarreal visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano. La tercera salida será el viernes 28 de agosto, a las 21.30 horas, ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

Ese exigente inicio obligará al conjunto de Iñigo Pérez a medir su puesta a punto en tres escenarios diferentes antes de presentarse ante su público. Santander marcará el estreno oficial del nuevo entrenador en LaLiga, mientras que las visitas al Atlético y al Alavés elevarán el nivel competitivo antes del regreso a casa.

Entrenamiento del Villarreal CF, durante la pretemporada 2026/27. / Villarreal CF

El Deportivo, primer visitante

El Deportivo de A Coruña será el primer equipo que pise La Cerámica en partido liguero durante la temporada 2026/27. El encuentro permitirá a la afición amarilla conocer de cerca la nueva propuesta de Iñigo Pérez y reencontrarse con un equipo que afronta el curso con cambios en el banquillo y nuevas expectativas deportivas.

La cita servirá además para cerrar un comienzo condicionado por el calendario y por las actuaciones en el estadio. El Villarreal deberá gestionar las tres primeras semanas de competición sin el respaldo directo de su grada, pero contará con una fecha marcada en rojo para su retorno.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal CF, durante la pretemporada 2026/27. / Villarreal CF

Una noche para presentar el nuevo proyecto

El duelo ante el Deportivo se jugará a las 21.00 horas del sábado y será retransmitido por Movistar+ LaLiga. Más allá de los tres puntos, el partido tendrá un claro componente simbólico: será la primera aparición oficial del Villarreal de Iñigo Pérez ante su afición.

Antes de ese estreno, el Submarino deberá superar un arranque de máxima exigencia lejos de Vila-real. Después llegará el momento de abrir las puertas de La Cerámica y poner en escena, ya en casa, el nuevo proyecto amarillo.