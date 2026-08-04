Aficionado 'groguet', esto es lo que debes saber si vas a ver el Villarreal-Levante

El Villarreal CF vuelve a jugar ante su afición. El equipo de Iñigo Pérez recibe este miércoles 5 de agosto al Levante UD, a partir de las 10.00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El derbi autonómico será una nueva prueba de preparación para los amarillos, pero también exigirá a los asistentes cumplir varias condiciones de acceso establecidas por el club.

La principal advertencia es clara: no bastará con presentar el abono. Solo podrán entrar los abonados del Villarreal de la temporada 2026/27 que hayan obtenido previamente una entrada gratuita mediante la plataforma habilitada en la página web oficial de la entidad.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal CF, durante la pretemporada 2026/27. / Villarreal CF

Cada abonado puede solicitar hasta dos localidades por carnet, hasta que se agoten las disponibles. Para entrar será necesario mostrar la entrada descargada y respetar tanto la zona como el asiento asignados. No habrá venta de localidades en las taquillas del Mini Estadi, que permanecerán abiertas únicamente para resolver posibles incidencias.

Puertas abiertas desde las 9.00 horas

El recinto abrirá sus puertas una hora antes del comienzo del encuentro, a las 9.00 horas. El Villarreal recomienda acudir con antelación para evitar aglomeraciones y facilitar un acceso ordenado, especialmente al tratarse de un partido programado a primera hora de la mañana.

Además, los aficionados deberán tener en cuenta que la entrada a la Ciudad Deportiva se efectuará única y exclusivamente por el acceso situado junto al CEM Pau Francisco Torres. No estarán habilitadas otras puertas para el público. El balón comenzará a rodar a las 10.00 horas.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal CF, durante la pretemporada 2026/27. / Villarreal CF

Sexto ensayo del verano

El duelo contra el Levante supondrá la sexta aparición de la pretemporada para el Submarino. Los amarillos comenzaron su preparación con una derrota frente al Benfica en Faro (2-0), pero reaccionaron con una convincente victoria ante el PSV Eindhoven (1-3).

Posteriormente, en la Como Cup, vencieron al Al-Ula (0-3) y empataron frente al anfitrión Como 1907 (1-1) en dos partidos de 45 minutos. El equipo groguet se impuso después en la tanda de penaltis y logró el pase a la final, en la que cayó contra el Lens por 3-1 pese al tempranero tanto de Ayoze Pérez.

El encuentro ante el conjunto granota permitirá a Iñigo Pérez seguir ajustando su propuesta y repartir minutos en una plantilla que ya cuenta con todos sus mundialistas. Será, además, la primera oportunidad del verano para que los aficionados amarillos vean al nuevo proyecto en casa.

Renato Veiga, durante un entrenamiento de la pretemporada 2026/27 del Villarreal CF. / Villarreal CF

En directo por À Punt

Quienes no hayan conseguido entrada también podrán seguir el Villarreal-Levante. El amistoso será retransmitido en directo y en abierto por À Punt desde las 10.00 horas. Después de este derbi, el Submarino cerrará su calendario de preparación el sábado 8 de agosto frente al Galatasaray en Estambul.