Gulácsi ya ejerce de 'groguet': "El Villarreal es un gran club, ambicioso y consolidado en Europa"

Su trayectoria y caché internacional le avalan. Tras 11 temporadas en el RB Leipzig, Péter Gulácsi ha decidido salir de su zona de confort para convertirse en nuevo futbolista del Villarreal CF, club por el que ha firmado por dos temporadas y otra más opcional, abonando el Submarino un millón de euros al conjunto alemán por su traspaso. El meta internacional por Hungría ha sido presentado este martes por el consejero delegado 'groguet', Fernando Roig Negueroles, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

A sus 36 años, Gulácsi aterriza en La Cerámica después de una exitosa etapa en Alemania. En sus inicios fue captado por el Liverpool en edad juvenil, sin cuajar y con cesiones en equipos modestos ingleses. Su carrera dio un vuelco cuando incorporó a la estructura del proyecto de Red Bull, primero en Austria (Salzburgo) y luego en Alemania, donde es toda una leyenda.

Péter Gulácsi, durante su presentación como portero del Vilarreal CF. / Toni Losas

Ahora, cuenta con el aval y la experiencia de haber sido uno de los grandes referentes de la entidad alemana, disputando más de 360 partidos oficiales, conquistando dos Copas de Alemania y participando de forma habitual en la Liga de Campeones. Su rendimiento también le consolidó como titular indiscutible de la selección de Hungría durante la última década, con presencia en las últimas Eurocopas.

Experiencia en Champions

El nuevo cancerbero del Villarreal cuenta con una amplia experiencia en Liga de Campeones. El nuevo portero amarillo conoce perfectamente la exigencia de la Champions League. Gulácsi suma 41 partidos en la máxima competición continental, distribuidos en siete ediciones con el RB Leipzig. Su campaña más destacada fue la 2019/20, cuando disputó diez encuentros y ayudó al conjunto alemán a alcanzar por primera vez las semifinales, ronda en la que cayó ante el París Saint-Germain.

Péter Gulácsi, durante su presentación como portero del Vilarreal CF. / Toni Losas

Estas son las sensaciones del guardameta húngaro en su presentación

Por qué ha elegido el Villarreal

"Estoy muy feliz de estar aquí. Ya he podido entrenar con el equipo. Hay muchas razones. he pasado 11 años compitiendo en Alemania, jugando competiciones internacionales, a nivel muy alto. Quería mantener ese nivel competitivo y seguir jugando a este nivel en otra liga y conocer a otra cultura. Tenía la oportunidad de jugar en uno de los mejores equipos de España. Lo voy a dar todo para ayudar al equipo y poder tener éxito juntos".

Determinante el estilo y la forma de jugar

"He pasado solo un día aquí. Todo ha pasado muy rápido. Necesito tiempo para asentarme aquí. Prometo en unas cuatro semanas hablaré un poco de español. Hay que integrarse en el grupo. He podido hablar poco con el entrenador y con el entrenador de porteros. Estoy aquí para aportar mis cualidades y experiencias y aceptaré el rol que me corresponda. Es un gran desafío para mí un club tan grande y un nuevo país despues de muchos años en el Leipzig. Vengo a competir con los otros porteros y para que todos alcancemos el máximo nivel posible".

La imagen que tiene del Villarreal

"Ese es el reto que tengo ganas de afrontar. Es un club ambicioso en una liga que no he jugado aún. Y que me estimula. Desde fuera puedes ver que el club ha sido exitoso, clasificándose siempre en la Europa League. Ha ganado el título y lleva dos años clasificándose para la Champions. Y eso es lo que busco. Esa ambición, competir al nivel más alto. Espero que pueda dar mi mejor nivel y podamos seguir teniendo éxito".

Péter Gulácsi (i), junto al consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (d), durante la presentación del portero húngaro. / Toni Losas

Su actual momento pese a la edad

"Me siento bien física y mentalmente. Cuando afrontas un desafío así, necesitas toda la energía. Por eso estoy tan emocionado. En Alemania me ha ido muy bien. Me siento bien y estoy preparado para este reto. Necesito adaptarme al estilo y sumar minutos en pretemporada para estar preparado para la temporada".