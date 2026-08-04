Roig Negueroles zanja el debate: "Maciá y Diatta son jugadores del primer equipo del Villarreal a todos los efectos"

El Villarreal CF afronta la nueva temporada con confianza plena en la plantilla confeccionada y con una apuesta decidida por sus jóvenes talentos. El consejero delegado de la entidad, Fernando Roig Negueroles, aprovechó la presentación oficial del guardameta Péter Gulácsi para analizar la situación del equipo y enviar un mensaje de tranquilidad sobre el mercado de fichajes, pero también para confirmar una importante decisión deportiva: "Carlos Maciá y Alassane Diatta son jugadores del primer equipo a todos los efectos".

El dirigente amarillo defendió la calidad del grupo que tendrá a sus órdenes Iñigo Pérez e insistió en que la presencia de futbolistas formados en la cantera no debe interpretarse como una pérdida de competitividad. Al contrario, considera que los jóvenes están preparados para responder incluso en los escenarios más exigentes: "Hay que tener más creencia en los jugadores que tenemos, porque hay una plantilla muy buena".

«Creo que la plantilla que tenemos es muy buena. Hay que tener más confianza en los jugadores que tenemos. Porque alguien sea canterano no tiene por qué hacerlo mal. Aunque jueguen en el campo del Bayern, que sean canteranos no significa que vayan a hacerlo mal», aseguró Roig Negueroles.

Péter Gulácsi (i), junto al consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (d), durante la presentación del portero húngaro. / Toni Losas

Confianza en el bloque

El consejero delegado recordó el nivel mostrado por el Villarreal durante el último curso, en el que terminó tercero en LaLiga, y destacó que la entidad ha tratado de reforzar un bloque que ya era competitivo. Para Roig Negueroles, el equipo dispone de calidad, experiencia y alternativas suficientes para afrontar una temporada marcada por las máximas exigencias.

«Estamos contentos con lo que teníamos y con lo que ha venido. Tenemos competencia y experiencia. Fuimos terceros el año pasado y tenemos grandes jugadores. Además, estamos mejorando el equipo», explicó.

Sus palabras transmiten la intención del club de no precipitarse en la recta final del mercado. El Villarreal permanece atento a las oportunidades que puedan surgir, aunque no considera necesario acometer operaciones por obligación. «Ahora mismo hay poco movimiento», señaló sobre las posibles entradas o salidas que todavía podrían producirse.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Toni Losas

Dieciséis clubes, tras Maciá y Diatta

La gran revelación de la comparecencia estuvo relacionada con Carlos Maciá y Alassane Diatta, dos de los jóvenes con mayor proyección de la cantera grogueta. Roig Negueroles confirmó que ambos han despertado un notable interés entre equipos nacionales e internacionales y desveló que hasta 16 clubes han realizado consultas por su situación.

«Muchos de nuestros jóvenes tienen muchas ofertas. Si los sacamos al mercado nos darían mucho dinero. De hecho, hasta 16 clubes han preguntado por Maciá y Diatta», afirmó el dirigente.

El Villarreal, sin embargo, no contempla desprenderse de ellos. La decisión de la entidad es integrarlos definitivamente en la dinámica profesional y concederles un espacio real dentro del proyecto deportivo. «Ambos se van a quedar en la primera plantilla. Maciá y Diatta son jugadores del primer equipo a todos los efectos», sentenció Roig Negueroles.

La confirmación supone un respaldo rotundo al trabajo desarrollado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El club mantiene así su tradicional modelo, basado en combinar incorporaciones contrastadas con futbolistas formados en casa capaces de ganarse un sitio en el máximo nivel. En este caso, el interés recibido desde otros clubes refuerza la valoración interna de dos jugadores a los que el Villarreal quiere ver crecer vestidos de amarillo.

Péter Gulácsi (i), junto al consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (d), durante la presentación del portero húngaro. / Toni Losas

Gulácsi aporta experiencia

Roig Negueroles también valoró la llegada de Péter Gulácsi, que ha firmado un contrato para las próximas dos temporadas. El consejero delegado destacó la experiencia acumulada por el internacional húngaro y el esfuerzo realizado para incorporarse al proyecto del Submarino.

«Es un jugador muy conocido y con una trayectoria impecable. Ha tenido una carrera muy importante en Alemania, donde ha ganado cosas y ha sido un futbolista fundamental. Le apetecía este reto y ha hecho un esfuerzo muy grande por venir aquí», explicó.

El dirigente se mostró convencido de que el nuevo guardameta tendrá un papel relevante dentro y fuera del terreno de juego. «Estamos convencidos de que va a ser muy importante. Nos va a aportar experiencia y es un gran portero. Estamos muy contentos con su incorporación», concluyó.