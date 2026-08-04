La previa | El Villarreal B de David Albelda calibra sus fuerzas ante el Eldense en su tercer amistoso

El Villarreal B dirigido por David Albelda afronta una jornada clave en su preparación. El filial amarillo cumple este martes 22 días de pretemporada y se prepara para disputar su tercer amistoso del verano. En esta ocasión, el equipo se medirá a una importante prueba ante un Segunda División: el CD Eldense, en un exigente encuentro que se disputará esta misma tarde en el estadio Nuevo Pepico Amat, a partir de las 19.30 horas, duelo que será a puerta cerrada.

El Villarreal B afronta su tercer partido de pretemporada en el campo del Eldense. / Villarreal CF

El cuerpo técnico busca consolidar el juego del bloque tras un arranque de altibajos en los resultados. En el primer partido perdió en casa ante el Valencia Mestalla, dejando algunas dudas iniciales que fueron rápidamente disipadas en la siguiente cita. Durante el segundo encuentro goleó al filial del Chelsea (0-6) en Nova Oliva, mostrando un enorme potencial ofensivo que ahora deberán ratificar ante un rival de superior categoría.

Dos citas esta semana

Este duelo servirá principalmente para mejorar varios aspectos tácticos y físicos, una tarea crucial a falta de 25 días para el estreno en liga en el feudo del Rayo Majadahonda. Sin tiempo para el descanso, la cuarta semana de pretemporada acabará el viernes con el compromiso contra el Intercity, de Segunda Federación, fijado en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm a las 10.00 horas.