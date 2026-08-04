El Villarreal B vence al Eldense y Pau Cabanes se marcha traspasado al propio conjunto azulgrana

El Villarreal continúa definiendo el futuro de sus jóvenes futbolistas y ha cerrado el traspaso de Pau Cabanes al Eldense, tal y como ha podido confirmar Mediterráneo. El delantero de Borriana abandona la disciplina amarilla para incorporarse al conjunto alicantino, con el que firma un contrato hasta junio de 2028 y buscará consolidarse definitivamente en el fútbol profesional.

La entidad de la Plana, no obstante, no se desvincula por completo de un atacante formado en su cantera y en cuya progresión continúa confiando. El acuerdo contempla que el Villarreal conserve un porcentaje importante de una futura venta, una fórmula que permitirá al club beneficiarse de una posible revalorización del futbolista durante su etapa en Elda.

Cabanes celebrando un gol con el primer equipo y abrazando a Cardona y Pau Navarro / Kiko Huesca

Cabanes había alternado su presencia en el Villarreal B con algunas apariciones en el primer equipo. Durante la segunda mitad de la pasada temporada salió cedido al Deportivo Alavés, donde tuvo la oportunidad de competir en un escenario de máxima exigencia y continuar acumulando experiencia. El atacante inicia ahora una nueva etapa en el Eldense, un destino en el que aspira a disponer de continuidad y a convertirse en una referencia ofensiva. Para el Villarreal, la operación permite dar salida a un futbolista con dificultades para encontrar espacio en la actual estructura deportiva sin perder completamente el control sobre su futuro.

Tercer ensayo del filial amarillo y segunda victoria consecutiva

Precisamente, el Eldense fue también el último rival del Villarreal B en la presente pretemporada. El filial amarillo ofreció una buena imagen y se impuso por 1-3 en el Nuevo Pepico Amat, en su tercer encuentro de preparación y ante un adversario de superior categoría. El conjunto alicantino abrió el marcador en el minuto 21, pero los futbolistas dirigidos por David Albelda reaccionaron antes del descanso. Hugo López igualó el encuentro en el minuto 36 y Albert García completó la remontada cinco minutos después. El delantero catalán volvió a marcar en el inicio de la segunda mitad para establecer el resultado definitivo.

Albelda apostó de inicio por Yakiv Kinareykin bajo palos; Dani Budesca, Pedro Luque, Diallo y Manfa en defensa; Cheikh, César Bonafé y Hugo López en el centro del campo; y Joselillo Gaitán, Albert García y Nizar El Jmili en la línea ofensiva. Los numerosos cambios realizados tras el descanso no redujeron el nivel competitivo del filial, que mantuvo el control del encuentro y confirmó las buenas sensaciones ofrecidas en sus últimos compromisos. El equipo amarillo suma así su segunda victoria consecutiva después de golear por 0-6 al filial del Chelsea en Nova Oliva.

El Villarreal B había comenzado la pretemporada con una derrota por 0-3 ante el Valencia Mestalla, pero ha reaccionado con dos triunfos seguidos que refuerzan el trabajo realizado durante estas primeras semanas. Su próximo amistoso será frente al Intercity, el viernes a las 10.00 horas, en el estadio Guillermo Amor de Benidorm.

Lautaro Spatz también se marcha

La marcha de Cabanes se suma a la de Lautaro Spatz, traspasado por el Villarreal al FC Andorra. El defensa argentino abandona el filial amarillo después de una temporada en la que disputó 31 encuentros, marcó tres goles y repartió una asistencia. Su salida obliga a David Albelda a recomponer una línea defensiva que también ha perdido este verano a otros jugadores importantes y que presenta numerosas novedades de cara al nuevo curso.