La crónica | Un gol de Logan Costa da el triunfo a un buen Villarreal en el derbi estival ante el Levante (1-0)

El Villarreal CF cumplió con creces en la matinal de este miércoles en su estreno en España y en Vila-real en un derbi autonómico ante el Levante UD marcado por el sofocante calor y, además, por la primera titularidad del meta recién llegado Péter Gulácsi y, especialmente, por el regreso a los rectángulos de juego de Juan Foyth seis meses después.

En un encuentro en el que ambos equipos jugaron prácticamente con un once distinto en cada parte, Iñigo Pérez utilizó el duelo, disputado en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva Llaneza, como campo de pruebas para seguir adaptando su estilo a la plantilla grogueta.

Iñigo Pérez, en el Villarreal-Levante de pretemporada. / Toni Losas

El triunfo por 1-0 se fraguó en una gran acción entre Mikautadze y Moleiro que remató e gol Logan Costa, pasada la hora de partido, en un envite en el que los amarillos gozaron de más y mejores oportunidades, pero que tuvo como protagonista también al meta Gulácsi, con tres muy buenas intervenciones.

El regreso de Foyth

El choque, disputando ante 3.000 valientes que desafiaron los 32 grados con los que se jugó el encuentro, arrancó con un Villarreal muy reconocible, con un once que podría ser perfectamente titular en cualquier partido, con la gran novedad de Foyth en el eje de la zaga.

El argentino se lesionó el pasado 24 de enero, cuando se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda ante el Real Madrid, y volvía a vestirse de corto de manera oficial medio año después.

Juan Foyth ha regresado a un partido con el Villarreal seis meses después, desde que se lesionara el 25 de enero del 2026. / Toni Losas

Junto e él, Renato Veiga y dos laterales de largo recorrido como Freeman y Sergi Cardona. Carlos Maciá, el único junto a Gulácsi que jugó los 90 minutos, lideró el doble pivote junto a Comesaña, mientras que sorprendió ver a Buchanan como extremo izquierdo, a pie cambiado, con Nicolas Pepe por la derecha, Oluwaseyi como referencia en ataque y Gerard Moreno, que jugó literalmente de lo que quiso: de enganche, falso 9, mediapunta y delantero, haciendo una gran primera mitad.

En el primer acto, Sergi Cardona, Nico Pepe de falta y Gerard con un tiro ajustado pusieron a prueba al meta rival Pablo Cuñat, mientras que Gulácsi fue el salvador groguet con dos grandes paradas de reflejos a remates de Mandi y Brugué. Con las tablas iniciales se llegó al descanso.

Gerard Moreno, en el amistoso entre el Villarreal y el Levante. / Toni Losas

Muchos cambios

En el segundo acto, Salvo Maciá y Gulacsi, a partir del minuto 55 entraron nueve jugadores diferentes, jugando Mouriño y Carlos Romero como laterales de proyección, Kambwala y Logan Costa como centrales, AlassaneDiatta en el doble pivote para acompañar a Maciá, Moleiro y Thiago Fernández en los costados y Ayoze y Mikautadze en punta.

Ante el sofocante calor, se notó la entrada de hombres de refresco, ya que el Levante había sustituido a 10 de sus 11 futbolistas en el descanso.

Con Mikautadze, Moleiro, Thiago y Ayoze se ganó en profundidad, junto con las irrupciones desdoblando por banda de Mouriño y Romero.

Gran jugada de Mikautadze para provocar el gol de Logan Costa para adelantar al Villarreal en el minuto 62. / Toni Losas

A la hora de partido llegaron las acciones más determinantes del choque. Primero, Gulácsi le sacó un remate a Víctor García. Acto seguido, Mikautadze comenzó a carburar. Primero con una acción cuyo disparo sacó el meta Ryan.

El gol determinante

Y en el minuto 62 por fin se abrió la lata granota. El georgiano realizó una acción individual, se marchó de varios rivales y, tras sortear escorado al portero rival, cedió a Moleiro, que dio el pase de la muerte a Logan Costa, quien había seguido la acción hasta llegar al área y batió a placer y adelantó al Submarino (1-0).

Un gol que desniveló la balanza en un duelo igualado, marcado por el intercambio de golpes y en el que el Villarreal creó más y mejores ocasiones, aprovechando una de ellas, y el Levante vio en Gulácsi un muro que no fue capaz de derribar.

Nueva buena puesta en escena del equipo de Iñigo Pérez, un Submarino que cerrará la pretemporada el próximo sábado, 8 de agosto, con su visita a Estambul para enfrentarse al Galatasaray (20.00 horas). Será la bajada del telón estival previo al inicio de LaLiga el domingo 16 de agosto en Santander ante el recién ascendido Real Racing Club.

Logan Costa (d) celebra el gol del 1-0 del Villarreal ante el Levante tras jugada de Mikautadze (i) y Moleiro. / Toni Losas

LA FICHA TÉCNICA

-Villarreal CF: Gulácsi; Freeman (Mouriño, min. 55), Foyth (Logan Costa, min. 46), Renato Veiga (Kambwala, min. 55), Sergi Cardona (Carlos Romero, min. 55); Santi Comesaña (AlassaneDiatta, min. 55), Maciá, Buchanan (Moleiro, min. 55), Pepe (Thiago Fernández, min. 55); Oluwaseyi (Mikautadze, min. 55) y Gerard Moreno (Ayoze, min. 46).

-Levante UD: Pablo Cuñat; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Olasagasti, Hugo Sotelo; Brugué, Bardeli, P. Cortés e Iván Romero (Etta Eyong, min. 32). En la segunda parte: Ryan; Toljan, Cabello, Víctor García, Tunde; Rey, Dani Requena; Carlos Álvarez, Arriaga, Tay (Marc Santos, min. 77); y EttaEyong (Musayi, min. 77).

-Gol: 1-0. Min. 62: Logan Costa.

-Estadio: Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real.

-Entrada: 3.000 espectadores.

-Árbitro: Álvaro Cánovas GarciaVillarrubia. Mostó cartulina amarilla AissaMandi, del Levante.