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Directo | Villarreal - Levante: primera parte en juego (0-0)
El Submarino disputa su único amistoso en España y en Vila-real en la Ciudad Deportiva Llaneza, donde recibe al conjunto 'granota' este miércoles desde las 10.00 horas
El Villarreal CF afronta su sexto partido estival en el que es su único amistoso en España y en Vila-real. Los de Iñigo Pérez reciben en la Ciudad Deportiva Llaneza al Levante UD, en un derbi autonómico que se disputa este miércoles a partir de las 10.00 horas.
En Mediterráneo te lo contamos al detalle en directo.
YA CALIENTA EL CONJUNTO DE IÑIGO PÉREZ. El Submarino, calentando antes del encuentro.
MANDI REGRESA A MIRALCAMP, ESTE ES EL ONCE GRANOTA. El Levante UD ya tiene equipo titular.
EL VILLARREAL YA TIENE ONCE INICIAL. Juan Foyth, gran novedad en el once de Iñigo Pérez.
BUENOS DÍAS, HOY HAY PARTIDO. El Villarreal CF de Iñigo Pérez se estrena en España en pretemporada. A las 10.00 horas arranca el duelo ante el Levante.
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