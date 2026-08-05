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Directo | Villarreal - Levante: primera parte en juego (0-0)

El Submarino disputa su único amistoso en España y en Vila-real en la Ciudad Deportiva Llaneza, donde recibe al conjunto 'granota' este miércoles desde las 10.00 horas

Tani Oluwaseyi, titular en el Villarreal-Levante.

Tani Oluwaseyi, titular en el Villarreal-Levante. / Toni Losas

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

El Villarreal CF afronta su sexto partido estival en el que es su único amistoso en España y en Vila-real. Los de Iñigo Pérez reciben en la Ciudad Deportiva Llaneza al Levante UD, en un derbi autonómico que se disputa este miércoles a partir de las 10.00 horas.

En Mediterráneo te lo contamos al detalle en directo.

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