Directo | Villarreal - Levante: primera parte en juego (0-0)

El Villarreal CF afronta su sexto partido estival en el que es su único amistoso en España y en Vila-real. Los de Iñigo Pérez reciben en la Ciudad Deportiva Llaneza al Levante UD, en un derbi autonómico que se disputa este miércoles a partir de las 10.00 horas.

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YA CALIENTA EL CONJUNTO DE IÑIGO PÉREZ. El Submarino, calentando antes del encuentro. La Ciudad Deportiva Llaneza acoge el Villarreal-Levante de la pretemporada 2026/27. / Ismael Mateu

MANDI REGRESA A MIRALCAMP, ESTE ES EL ONCE GRANOTA. El Levante UD ya tiene equipo titular.

EL VILLARREAL YA TIENE ONCE INICIAL. Juan Foyth, gran novedad en el once de Iñigo Pérez.