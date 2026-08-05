El Villarreal se encomienda a sus patronos este jueves antes del inicio de la temporada

El Villarreal CF cumplirá este jueves, 6 de agosto, con una de las tradiciones más arraigadas de cada pretemporada. La directiva, el cuerpo técnico y todos los futbolistas del primer equipo realizarán la habitual visita a los patronos de Vila-real para pedir salud y buenos resultados ante el inminente comienzo de la temporada 2026/27.

La expedición amarilla llevará a cabo este acto institucional y religioso después de completar el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Desde allí, los integrantes del Submarino partirán hacia el ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia, donde está prevista la primera ofrenda alrededor de las 12.00 horas.

Posteriormente, la comitiva se desplazará hasta la Basílica de Sant Pasqual, segundo punto de una visita que cada verano sirve para reforzar los vínculos del Villarreal con la ciudad y mantener una costumbre estrechamente ligada a la historia reciente del club.

Fernando Roig (d), presidente del Villarreal CF, saluda a Denis Suárez en la ofrenda a los patronos del pasado ejercicio. / Kmy Ros

Roig e Iñigo Pérez encabezarán la expedición

La representación estará encabezada por el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, quien estará acompañado por otros miembros del consejo de administración y dirigentes de la entidad amarilla. También participará el nuevo entrenador, Iñigo Pérez, junto a todos los componentes de su cuerpo técnico. Junto a ellos, el alcalde de la ciudad, José Benlloch.

La visita tendrá, además, un carácter especialmente significativo para el técnico navarro y para los futbolistas que se han incorporado al club durante este verano, ya que será su primer encuentro oficial con dos de los principales símbolos religiosos y culturales de Vila-real.

La totalidad de la plantilla está convocada para participar en la ofrenda. De este modo, tanto los jugadores más veteranos como los recién llegados y los jóvenes de la cantera que trabajan con el primer equipo compartirán uno de los actos que tradicionalmente forman parte de la agenda institucional del Villarreal antes de comenzar la competición oficial.

La ofrenda a los patronos del Villarreal CF de la pasada campaña. / Kmy Ros

Salud y buenos resultados para el nuevo curso

El objetivo de la visita será solicitar la protección de la Mare de Déu de Gràcia y Sant Pasqual y pedir salud para todos los integrantes del club, además de éxitos deportivos durante una campaña que se presenta exigente y cargada de importantes retos.

Más allá de los resultados, la principal petición estará relacionada con el bienestar de los futbolistas y la ausencia de lesiones graves a lo largo de la temporada. Una preocupación habitual en cualquier equipo y especialmente importante en un curso en el que el Villarreal deberá afrontar un calendario intenso.

El acto se celebrará cuando la pretemporada amarilla entra ya en su fase decisiva. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez continúa avanzando en su preparación física y táctica, ajustando mecanismos y trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero.

Fernando Roig (c), presidente del Villarreal, junto al consejero delegado, Roig Negueroles (i), en la ofrenda a los patronos de Vila-real de la pasada campaña. / Kmy Ros

Una tradición que une al club con Vila-real

La ofrenda a los patronos representa mucho más que una visita protocolaria. Se trata de una jornada que escenifica la estrecha relación existente entre el Villarreal CF y la ciudad de Vila-real, así como el respeto de la entidad por sus tradiciones.

Cada temporada, la presencia conjunta de la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores genera expectación entre los vecinos y aficionados que se acercan a los dos enclaves. Será también una oportunidad para ver reunida a toda la plantilla del nuevo proyecto de Iñigo Pérez fuera de los terrenos de juego.

El Villarreal volverá así a encomendarse a sus patronos antes de afrontar una nueva campaña. Una cita marcada por el simbolismo, la unidad y el deseo compartido de que la salud y los buenos resultados acompañen al Submarino durante toda la temporada 2026/27.