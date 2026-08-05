El Villarreal se prepara para el 'sold out' en la Campaña de Abonos... ¡Quedan menos de 500 pases!

La última fase de la Campaña de Abonos del Villarreal CF para la temporada 2026/27 ya está en marcha. Desde este pasado martes, 4 de agosto, los aficionados que habían reservado previamente su cita están acudiendo a las taquillas del Estadio de la Cerámica para formalizar su alta como nuevos abonados del Submarino.

Se trata de la denominada Fase 5: Altas nuevas, el último tramo de una campaña que entra en su momento decisivo con únicamente 1.000 carnets disponibles. La previsión del club es vender todas las plazas restantes a lo largo de esta semana, aunque el proceso permanecerá abierto hasta que se agoten las localidades.

Inicio de la Fase 5 de la Campaña de Abonos del Villarreal CF 2026/27 - Altas Nuevas / Toni Losas

Atención presencial y con cita previa

La tramitación de las nuevas altas se realiza exclusivamente de forma presencial en las taquillas de La Cerámica, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Esa franja se mantendrá cada día mientras continúen disponibles los 1.000 abonos.

Para poder ser atendidos, los seguidores deben haber solicitado una cita previa a través de la plataforma habilitada por el Villarreal en su página web. Cada aficionado tiene que presentarse en el estadio respetando el día y la hora asignados.

Inicio de la Fase 5 de la Campaña de Abonos del Villarreal CF 2026/27 - Altas Nuevas / Toni Losas

La entidad recuerda que disponer de una cita no garantiza por sí solo la existencia de localidades en el momento de realizar la gestión, ya que la venta está sujeta a la disponibilidad que quede en cada zona. Por ello, la campaña finalizará cuando se completen las 1.000 nuevas altas.

Los interesados deben presentar el DNI o NIE, el Libro de Familia cuando el abono corresponda a un menor de edad y el correo electrónico de confirmación de la cita.

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Inicio de la Fase 5 de la Campaña de Abonos del Villarreal CF 2026/27 - Altas Nuevas / Toni Losas

Solo Liga o Liga + Champions

El Villarreal vuelve a ofrecer dos modalidades para el curso 2026/27. El Abono LALIGA incluye todos los partidos de Primera División que el equipo dispute en el Estadio de la Cerámica, además de los encuentros de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva.

El Abono Champions incorpora también los partidos de la fase liga de la UEFA Champions League y todos los encuentros de la Copa del Rey que se jueguen en La Cerámica. El Submarino competirá por segunda temporada consecutiva en la máxima competición continental, uno de los principales atractivos de la campaña desarrollada bajo el lema ‘Seguim amb tu’.

A los nuevos abonados se les aplicará la tarifa de Abono General, tanto si eligen la modalidad Solo Liga como si optan por Liga + Champions.

Inicio de la Fase 5 de la Campaña de Abonos del Villarreal CF 2026/27 - Altas Nuevas / Toni Losas

Descuentos y otras ventajas

El club mantiene el descuento del 50% para los menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2001, en todas las zonas salvo la VIP. Los jubilados y pensionistas cuentan con una rebaja de 30 euros.

Todos los abonados podrán disponer del carnet en formato físico y digital. Además, seguirá activo el sistema de Asiento Libre, que permite ceder al club la localidad cuando el titular no pueda acudir a un partido. Si el asiento se vende, el abonado obtendrá un descuento en la renovación de la temporada 2027/28.

Con el inicio de esta fase final, el Villarreal afronta los últimos días de una campaña que aspira a agotar los 1.000 abonos restantes y completar de nuevo el aforo disponible para abonados en una temporada marcada por LaLiga, la Copa del Rey y la Champions.