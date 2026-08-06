La intrahistoria: ¡Todo aquello que te perdiste del Villarreal-Levante que no tiene que ver con fútbol... o sí!

El Villarreal CF cerró su penúltimo amistoso de la pretemporada 2026/27 con una victoria por 1-0 ante el Levante UD, gracias al gol de Logan Costa en el minuto 62. Sin embargo, más allá del estreno como titular de Péter Gulácsi, del regreso de Juan Foyth seis meses después de su lesión y de las primeras sensaciones del proyecto de Iñigo Pérez, el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza dejó también reencuentros y movimientos entre bambalinas.

Una mañana de calor y mucho fútbol

El intenso calor condicionó el ambiente desde primera hora, pero no impidió que el palco de autoridades reuniera a dirigentes, exfutbolistas y profesionales del fútbol. Era la única oportunidad de ver al Villarreal en España y en Vila-real antes del inicio de LaLiga, y nadie quiso perder detalle.

Al frente de la representación amarilla estuvieron el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, acompañados por dirigentes del Levante UD. Junto a ellos se situaron el director de fútbol groguet, Miguel Ángel Tena; el secretario técnico, Fernando Seguí; y los consejeros Miguel Pérez, Manuel Sarrión, Adolfo Andreu y Juan Malabia, entre otros representantes de la entidad.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, y el consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, han encabezado el palco de autoridades. / Toni Losas

Marcos Senna, anfitrión de lujo

Como suele ser habitual en las citas del club, Marcos Senna ejerció de anfitrión. El embajador del Villarreal y miembro del departamento de Relaciones Institucionales atendió a invitados y viejos conocidos en una mañana con marcado aroma futbolístico.

Entre los rostros más reconocibles apareció Manu Trigueros, excapitán amarillo y recientemente retirado del fútbol de élite. Su presencia no pasó inadvertida entre los aficionados, que pudieron reencontrarse con uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Submarino. También acudieron el excentral boliviano Juan Manuel Peña y Roberto Soldado, dos antiguos futbolistas del Villarreal todavía vinculados al entorno del club.

El embajador del Villarreal, Marcos Senna, ejerció de anfitrión ante la presencia de exfutbolistas y gente de fútbol en el palco, entre ellos, el excapitán amarillo Manu Trigueros. / Toni Losas

Braulio Vázquez, de incógnito en la grada

La presencia más llamativa fue la de Braulio Vázquez. El director deportivo de Osasuna, exjugador del CD Castellón y con vínculos familiares en la provincia, optó por un perfil discreto. En lugar de ocupar un asiento en el palco, siguió el encuentro desde la tribuna, mezclado entre los aficionados y tratando de pasar desapercibido.

Su visita tenía también un evidente componente profesional. Osasuna recibirá al Levante UD en El Sadar en la segunda jornada de LaLiga, por lo que el amistoso de Vila-real ofrecía una oportunidad perfecta para observar al conjunto granota, analizar sus primeros automatismos y tomar notas antes del inicio de la competición.

Ilias Akhomach y Pape Gueye, con problemas físicos, vieron el Villarreal-Levante desde el palco del Mini Estadi. / Toni Losas

Un partido con muchas lecturas

Mientras sobre el césped Logan Costa decidía el duelo, Gulácsi transmitía seguridad y Foyth volvía a competir, en la grada y en el palco se sucedían los saludos, las conversaciones y las miradas de scouting. Porque en un amistoso de pretemporada nunca ocurre únicamente lo que señala el marcador.

El Villarreal-Levante dejó fútbol, calor, reencuentros y alguna visita inesperada. El Mini Estadi se convirtió también en punto de encuentro de la familia amarilla y del fútbol español.