'Juansito' ve la luz seis meses después de su grave lesión: Foyth ha vuelto para ser uno de los refuerzos del Villarreal

Juansito volvió a sonreír en el derbi ante el Levante UD del pasado miércoles en el amistoso disputado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real. Juan Foyth, uno de los líderes del vestuario y capitán del Submarino, volvió a disputar un partido con la camiseta del Villarreal CF tras superar la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda que sufrió el pasado 24 de enero cuando se enfrentó al Real Madrid.

El zaguero argentino fue titular y la grata sorpresa de la alineación de Iñigo Pérez en el triunfo groguet ante el Levante UD por 1-0, en el qe Foyth disputó la primera mitad y cuajó una buena actuación, mostrándose firme en los duelos, contundente yendo al cruce y con fluida salida de balón.

Juan Foyth regresó a un partido con el Villarreal seis meses después, desde que se lesionara el 25 de enero del 2026. / Toni Losas

Sus sensaciones

Tras el choque, el futbolista explicó su sentir tras muchos meses de esfuerzos y sufrimiento. «Estoy contento. Fueron seis meses de recuperación. Estoy acostumbrado a lesiones largas. Una cosa es entrenar con el equipo y otra volver a jugar. Mi objetivo era estar un poco antes, jugar algún partido en Como, pero tenía alguna molestia aún en el tobillo. Apenas he tenido vacaciones, pero es normal, porque quería estar disponible», dijo.

El defensa hizo una reflexión sobre todo el proceso de su lesión y de la recuperación. «Cuando me pasó, me acuerdo que era todo negatividad y a los 20 minutos ya pensé que me tenía que recuperar. A medida de que me iba recuperando, vi que no era tanto. Sufrí más con la lesión del hombro, con dos operaciones… Obviamente aún tengo cosas que mejorar de trabajo y fuerza, pero son buenas las sensaciones», explicó.

Una buena intervención defensiva de Juan Foyth en el Villarreal-Levante. / Toni Losas

La idea del nuevo técnico

Foyth dispuso de sus primeros minutos a las órdenes de nuevo entrenador del equipo Íñigo Pérez y al respecto apuntó que «la idea del nuevo entrenador está clara. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos. Lo que ya se veía en el Rayo, un equipo agresivo. A nivel personal, intentar ayudar lo máximo posible, no tener lesiones, y estar predispuesto para lo que considere el míster».

Sobre el encuentro amistoso contra el Levante, al que derrotaron por 1-0, con gol de Lohan Costa en el minuto 62 tras gran jugada de Mikautadze y pase de la muerte de Moleiro, y en el que participó durante el primer tiempo, comentó que "estuvimos bien por momentos. A veces un poco desorganizados. Fue difícil por el horario y por el campo para los dos equipos".

Juan Foyth, ilusionado y reflexivo tras volver a jugar seis meses después de su lesión con el Villarreal ante el Levante. / Toni Losas

El inicio de la temporada

El zaguero remarcó que "nos queda una semana y poco. Vamos a seguir ajustando cositas a lo largo de la temporada. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos", afirmó.

El jugador argentino, que se peridó el reciente Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá por culpa de dicha lesión, aseguró que el objetivo para esta próxima temporada es "en LaLiga es hacer algo parecido a lo del año pasado. Lo hicimos bien, sabemos que es difícil estar entre los tres o cuatro primeros, pero ojalá podamos hacer una temporada similar. Lo de Champions nos dolió mucho y sabemos y queremos sumar más puntos para pasar de ronda".