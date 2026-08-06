Villarreal CF | Fernando Roig, Roig Negueroles, Iñigo Pérez y los capitanes lideran la tradicional ofrenda antes de arrancar la ilusionante 26/27

El Villarreal CF ha cumplido este jueves una de las tradiciones más arraigadas de cada pretemporada. La directiva, el cuerpo técnico y todos los futbolistas del primer equipo han realizado la habitual visita a los patronos de Vila-real para pedir salud y buenos resultados ante el inminente comienzo de la temporada 2026/27.

La expedición amarilla ha llevado a cabo este acto institucional y religioso después de completar el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Desde allí, los integrantes del Submarino partieron hacia el ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia, donde se realizó la primera ofrenda alrededor de las 12.00 horas. Varios aficionados aprovecharon para ver a sus ídolos y pedir una foto.

Galería | Las mejores imágenes de la arraigada ofrenda a los patronos del Villarreal antes de arrancar la 26/27 / KMY ROS

Posteriormente, la comitiva se desplazó hasta la Basílica de Sant Pasqual, segundo punto de una visita que cada verano sirve para reforzar los vínculos del Villarreal con la ciudad y mantener una costumbre estrechamente ligada a la historia reciente del club.

Foyth y Cardona, durante la ofrenda de Sant Pascual. / KMY ROS

Roig, Roig Negueroles e Iñigo Pérez encabezarán la expedición

La representación estuvo encabezada por el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, junto al consejero delegado de la entidad, Fernando Roig Negueroles, quienes estuvieron acompañados por otros miembros del consejo de administración y dirigentes de la entidad amarilla. También participaron el nuevo entrenador, Iñigo Pérez, junto a todos los componentes de su cuerpo técnico. Junto a ellos, el alcalde de la ciudad, José Benlloch.

La visita ha tenido, además, un carácter especialmente significativo para el técnico navarro y para los futbolistas que se han incorporado al club durante este verano, ya que será su primer encuentro oficial con dos de los principales símbolos religiosos y culturales de Vila-real.

Una tradición que une al club con Vila-real

La ofrenda a los patronos representa mucho más que una visita protocolaria. Se trata de una jornada que escenifica la estrecha relación existente entre el Villarreal CF y la ciudad de Vila-real, así como el respeto de la entidad por sus tradiciones.

Cada temporada, la presencia conjunta de la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores genera expectación entre los vecinos y aficionados que se acercan a los dos enclaves. Será también una oportunidad para ver reunida a toda la plantilla del nuevo proyecto de Iñigo Pérez fuera de los terrenos de juego.

El Villarreal volverá así a encomendarse a sus patronos antes de afrontar una nueva campaña. Una cita marcada por el simbolismo, la unidad y el deseo compartido de que la salud y los buenos resultados acompañen al Submarino durante toda la temporada 2026/27.