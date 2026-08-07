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En directo: Galatasaray-Villarreal | El Submarino afronta su último amistoso... con la Liga a la vuelta de la esquina
El conjunto amarillo busca cerrar la fase preparatoria con buenas sensaciones ante el conjunto turco
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Vila-real
LaLiga ya aparece en el horizonte. El Villarreal se mide este domingo al Galatasaray (20.00 horas, Teledeporte) con el objetivo de cerrar la pretemporada con victoria. La hora de la verdad llegará el próximo domingo 16 de agosto con el estreno liguero ante el Racing en el Sardinero (17.00 horas). La era Iñigo Pérez ultima su puesta a punto frente al conjunto turco.
Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto del partido.
BUENAAAAS TARDES | ¿Ya es viernes y hay ganas de Liga verdad? Pues solo queda una semana. El Villarreal afronta su último amistoso en un partido ante el Galatasaray que te contaremos en este directo. Un duelo que arranca a las 20.00 horas y puede verse en Teledeporte.
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