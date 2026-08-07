Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en CastellónAccidente AP-7Corneado en la VallAgenda del fin de semanaRascacielos en New YorkEl tiempo en CastellónOkupas junto a Salera
instagramlinkedin

En Directo

En directo: Galatasaray-Villarreal | El Submarino afronta su último amistoso... con la Liga a la vuelta de la esquina

El conjunto amarillo busca cerrar la fase preparatoria con buenas sensaciones ante el conjunto turco

La plantilla del Villarreal en su llegada a Turquía.

La plantilla del Villarreal en su llegada a Turquía. / VILLARREAL CF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aitor Aguirre

Vila-real

LaLiga ya aparece en el horizonte. El Villarreal se mide este domingo al Galatasaray (20.00 horas, Teledeporte) con el objetivo de cerrar la pretemporada con victoria. La hora de la verdad llegará el próximo domingo 16 de agosto con el estreno liguero ante el Racing en el Sardinero (17.00 horas). La era Iñigo Pérez ultima su puesta a punto frente al conjunto turco.

Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto del partido.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  2. Cuatro incendios complican el interior de Castellón y obligan a desalojar masías y confinar un municipio
  3. La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: 'Nubes en zonas del este peninsular
  4. Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
  5. Otro detenido por amenazas con un cuchillo en un bar lleno de gente en el centro de Castelló
  6. El aeropuerto de Castellón adjudica su 'megacontrato' de seguridad: vigilancia y control de equipajes por 2,4 millones de euros
  7. Dos detenidos tras robar 30 toneladas de cableado telefónico valorado en casi 200.000 euros en Onda
  8. El motivo por el que el Ayuntamiento suelta miles de mosquitos tigre en cinco parques de Castelló

Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del acuerdo de junio para reabrir Ormuz

Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del acuerdo de junio para reabrir Ormuz

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Vídeo: incendio en Tírig

Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo
Tracking Pixel Contents