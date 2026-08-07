En directo: Galatasaray-Villarreal | El Submarino afronta su último amistoso... con la Liga a la vuelta de la esquina

LaLiga ya aparece en el horizonte. El Villarreal se mide este domingo al Galatasaray (20.00 horas, Teledeporte) con el objetivo de cerrar la pretemporada con victoria. La hora de la verdad llegará el próximo domingo 16 de agosto con el estreno liguero ante el Racing en el Sardinero (17.00 horas). La era Iñigo Pérez ultima su puesta a punto frente al conjunto turco.

Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto del partido.