Galatasaray-Villarreal: horario y dónde ver por televisión el último amistoso de pretemporada del Submarino
El Submarino cierra este sábado su preparación en el exigente RAMS Park de Estambul antes de iniciar LaLiga frente al Racing de Santander
El Villarreal CF afronta este sábado su último examen antes de que comience la competición oficial. El equipo dirigido por Iñigo Pérez cerrará su calendario de preparación con una visita de máxima exigencia al Galatasaray, uno de los clubes históricos del fútbol turco, en un encuentro que servirá para terminar de ajustar el equipo a solo ocho días del estreno liguero.
El choque en Estambul pondrá el broche a una pretemporada de marcado carácter internacional. El Submarino ha medido sus fuerzas contra rivales de diferentes perfiles y ha ido incorporando progresivamente a los futbolistas que participaron en el Mundial. Ante el Galatasaray, los amarillos buscarán confirmar las buenas sensaciones ofrecidas en varios tramos del verano y seguir asimilando la propuesta del nuevo técnico.
Seis pruebas antes de Estambul
El Villarreal inició su preparación con una derrota por 2-0 ante el Benfica en Faro. Ocho días después ofreció una versión mucho más convincente en Eindhoven, donde se impuso por 1-3 al PSV gracias a los goles de Georges Mikautadze, Cheikh y Pau Cabanes.
La siguiente parada fue la Como Cup. En la jornada inicial, disputada con dos encuentros de 45 minutos, los amarillos vencieron por 0-3 al Al-Ula, con un doblete de Ayoze Pérez y un tanto de Sergi Cardona, y empataron 1-1 frente al Como 1907. El pase a la final se resolvió desde el punto de penalti, con Luiz Júnior como protagonista.
En el partido por el título, ya con formato de 90 minutos, el Villarreal cayó por 3-1 ante el Lens pese a adelantarse muy pronto con un gol de Ayoze Pérez. El conjunto francés remontó el marcador y dejó al Submarino como subcampeón del torneo italiano.
Horario y dónde ver el Galatasaray-Villarreal
El Galatasaray-Villarreal se disputará este sábado, 8 de agosto, a partir de las 20.00 horas —21.00 horas en Turquía— en el RAMS Park de Estambul. El encuentro será retransmitido en directo y en abierto por Teledeporte, el canal deportivo de RTVE, y también podrá seguirse mediante la plataforma RTVE Play.
La cita representa una prueba importante por el rival, el escenario y el ambiente. El Villarreal se medirá a un adversario acostumbrado a competir en Europa y podrá evaluar su respuesta en un contexto de alta exigencia antes de que empiecen los puntos en juego.
Último ensayo antes del Racing
La sexta prueba llegó este miércoles en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El Villarreal superó por 1-0 al Levante con un gol de Logan Costa en la segunda mitad, en un encuentro que también dejó el estreno de Péter Gulácsi y el regreso de Juan Foyth después de seis meses alejado de los terrenos de juego.
Tras la visita al Galatasaray ya no habrá más ensayos. El Villarreal iniciará LaLiga el domingo 16 de agosto, a las 17.00 horas, frente al Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero. El duelo de Estambul será, por tanto, la última oportunidad para ajustar mecanismos, repartir minutos y llegar con las mejores sensaciones al primer compromiso oficial de la temporada 2026/27.
Suscríbete para seguir leyendo
- Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
- Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón
- De 482 a 803 euros: así son los 23 primeros pisos de alquiler protegido y asequible de Vila-real
- La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones
- La lacra de la okupación en Castelló no cesa y pone en guardia a los vecinos: el nuevo lugar y los detrozos que han hecho los usurpadores