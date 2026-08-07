Galatasaray-Villarreal: horario y dónde ver por televisión el último amistoso de pretemporada del Submarino

El Villarreal CF afronta este sábado su último examen antes de que comience la competición oficial. El equipo dirigido por Iñigo Pérez cerrará su calendario de preparación con una visita de máxima exigencia al Galatasaray, uno de los clubes históricos del fútbol turco, en un encuentro que servirá para terminar de ajustar el equipo a solo ocho días del estreno liguero.

El choque en Estambul pondrá el broche a una pretemporada de marcado carácter internacional. El Submarino ha medido sus fuerzas contra rivales de diferentes perfiles y ha ido incorporando progresivamente a los futbolistas que participaron en el Mundial. Ante el Galatasaray, los amarillos buscarán confirmar las buenas sensaciones ofrecidas en varios tramos del verano y seguir asimilando la propuesta del nuevo técnico.

Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Renato Veiga y Alex Freeman, titulares en el amistoso Villarreal-Levante. / Toni Losas

Seis pruebas antes de Estambul

El Villarreal inició su preparación con una derrota por 2-0 ante el Benfica en Faro. Ocho días después ofreció una versión mucho más convincente en Eindhoven, donde se impuso por 1-3 al PSV gracias a los goles de Georges Mikautadze, Cheikh y Pau Cabanes.

La siguiente parada fue la Como Cup. En la jornada inicial, disputada con dos encuentros de 45 minutos, los amarillos vencieron por 0-3 al Al-Ula, con un doblete de Ayoze Pérez y un tanto de Sergi Cardona, y empataron 1-1 frente al Como 1907. El pase a la final se resolvió desde el punto de penalti, con Luiz Júnior como protagonista.

En el partido por el título, ya con formato de 90 minutos, el Villarreal cayó por 3-1 ante el Lens pese a adelantarse muy pronto con un gol de Ayoze Pérez. El conjunto francés remontó el marcador y dejó al Submarino como subcampeón del torneo italiano.

Los jugadores del Submarino celebran el gol de Logan Costa que da el triunfo a un buen Villarreal en el derbi estival ante el Levante. / Toni Losas

Horario y dónde ver el Galatasaray-Villarreal

El Galatasaray-Villarreal se disputará este sábado, 8 de agosto, a partir de las 20.00 horas —21.00 horas en Turquía— en el RAMS Park de Estambul. El encuentro será retransmitido en directo y en abierto por Teledeporte, el canal deportivo de RTVE, y también podrá seguirse mediante la plataforma RTVE Play.

La cita representa una prueba importante por el rival, el escenario y el ambiente. El Villarreal se medirá a un adversario acostumbrado a competir en Europa y podrá evaluar su respuesta en un contexto de alta exigencia antes de que empiecen los puntos en juego.

Gerard Moreno, en el amistoso entre el Villarreal y el Levante. / Toni Losas

Último ensayo antes del Racing

La sexta prueba llegó este miércoles en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El Villarreal superó por 1-0 al Levante con un gol de Logan Costa en la segunda mitad, en un encuentro que también dejó el estreno de Péter Gulácsi y el regreso de Juan Foyth después de seis meses alejado de los terrenos de juego.

Tras la visita al Galatasaray ya no habrá más ensayos. El Villarreal iniciará LaLiga el domingo 16 de agosto, a las 17.00 horas, frente al Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero. El duelo de Estambul será, por tanto, la última oportunidad para ajustar mecanismos, repartir minutos y llegar con las mejores sensaciones al primer compromiso oficial de la temporada 2026/27.