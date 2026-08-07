El mercado se agita para el Villarreal: Kambwala, cesiones, ventas y un posible ingreso millonario

El mercado de fichajes del Villarreal CF entra en semanas de movimiento pese a que, en lo referente a la confección del primer equipo, la entidad grogueta considera que dispone de una plantilla prácticamente completa para afrontar la temporada 2026/27. Fernando Roig Negueroles ha defendido la profundidad del grupo después de las últimas incorporaciones y regresos, pero todavía quedan operaciones por resolver antes del cierre de la ventana. Mediterráneo te desglosa el momento actual de cuatro frentes abiertos sobre Willy Kambwala, Hugo López, Álex Forés y Haissem Hassan.

La vuelta de Carlos Romero, la promoción desde el filial de Carlos Maciá y Alassane Diatta, los regresos de Ilias Akhomach y Thiago Fernández y el fichaje para la portería del internacional húngaro Péter Gulácsi han terminado de completar un plantel que afrontará una campaña de máxima exigencia, con Liga, Copa y Champions League.

El Villarreal medita si quedarse o ceder a Willy Kambwala esta campaña. / Villarreal CF

Kambwala, una decisión pendiente

Una de las posiciones con mayor competencia es precisamente el centro de la defensa. Iñigo Pérez dispone actualmente de cinco centrales: Juan Foyth, Logan Costa, Pau Navarro, Renato Veiga y Willy Kambwala (e incluso podróía añadirse a Santi Mouriño), circunstancia que abre la puerta a algún movimiento durante las próximas semanas.

El nombre que centra buena parte de la atención es el de Willy Kambwala. El Villarreal está estudiando qué escenario puede resultar más beneficioso para el franco-congoleño: mantenerse esta temporada dentro de la plantilla y competir por minutos o salir cedido durante un curso para disponer de mayor continuidad.

El club ha recibido varias propuestas de equipos interesados en una cesión, aunque todavía no existe una decisión definitiva. Entre ellos aparece Osasuna, uno de los conjuntos que más interés ha mostrado por hacerse con los servicios del defensa. La entidad amarilla deberá valorar tanto las necesidades deportivas de Iñigo Pérez como las posibilidades de crecimiento del futbolista antes de tomar una determinación.

Los canteranos del Villarreal Pau Polo (i), Hugo López (c) y José Gaitán (d), campeones de la Eurocopa sub-19. / VILLARREAL CF

Hugo López se marcha al Andorra

Paralelamente, el Villarreal trabaja para encontrar minutos en el fútbol profesional a varios de los jóvenes que se encuentran a caballo entre el primer equipo y el filial.

Uno de ellos es Hugo López. El Submarino ha alcanzado un acuerdo con el FC Andorra, de Segunda División, para que el canterano juegue cedido durante la temporada 2026/27. El joven futbolista, campeón de Europa sub-19, se incorpora al conjunto andorrano mediante una cesión sin opción de compra, por lo que el Villarreal mantiene plenamente sus derechos y confía en que pueda continuar su crecimiento compitiendo regularmente en la categoría de plata.

Álex Forés se marcha traspasado del Villarreal al Burgos. / Juan Francisco Roca

Álex Forés, rumbo al Burgos

Diferente es la situación de Álex Forés. El delantero valenciano, que durante la pasada temporada militó cedido en el Real Oviedo, continuará su carrera en el Burgos CF.

Villarreal y Burgos han alcanzado un acuerdo para el traspaso del 50% de los derechos del atacante por 500.000 euros. Forés firma un contrato de cuatro temporadas con el conjunto burgalés, mientras que el Submarino conserva un porcentaje de sus derechos que permitiría obtener nuevos ingresos en caso de una futura operación.

Haissem Hassan, en el Argentina-Egipto, cuando brilló. / AGENCIAS

El Villarreal mira también al traspaso de Haissem Hassan

Y desde Oviedo puede llegar otra noticia positiva para las arcas amarillas. El Villarreal conserva el 40% de los derechos de Haissem Hassan, extremo egipcio que fue adquirido por el Real Oviedo hace dos campañas por alrededor de 1,5 millones de euros.

El conjunto asturiano negocia ahora su traspaso al Celtic de Glasgow en una operación que podría situarse entre los ocho y los diez millones de euros. Si finalmente se cierra dentro de esas cantidades y se aplica ese 40%, la operación podría reportar al Villarreal entre 3,2 y cuatro millones de euros.

Así, aunque la plantilla de Iñigo Pérez se encuentre prácticamente definida, el mercado continúa muy vivo en los despachos del Villarreal. La decisión sobre Kambwala, la salida de jóvenes en busca de minutos y los ingresos procedentes de futbolistas sobre los que el club conserva derechos mantienen abierta una ventana de fichajes en la que todavía pueden producirse movimientos importantes.