Roig quiere un Villarreal ambicioso y marca los objetivos: su opinión sobre la plantilla, Iñigo Pérez, la Champions...

Siempre ha sido un dirigente ambicioso, una de las claves del éxito del Villarreal CF. Es por ello que el presidente del Submarino, Fernando Roig, destacó durante la ofrenda de la entidad a los patronos de la ciudad de este pasado jueves que en el club están muy «satisfechos con la plantilla» con la que cuentan y aseguró que están «muy ilusionados» ante esta campaña, en la que espera un mejor papel en la Champions.

«Tenemos un nuevo entrenador trabajador y muy preparado. Creo que tenemos una plantilla que es mejor que la del año pasado. Han retornado jugadores importantes, hemos apostado por gente de la cantera, regresa un jugador como Carlos Romero y hemos fichado un nuevo portero. Creo que tenemos una gran plantilla y que podemos lograr un buen resultado este curso», analizó.

Sobre el nuevo entrenador, Iñigo Pérez, confesó sus expectativas. «Estamos contentos con Iñigo, es un entrenador joven con muchas ganas de trabajar, tanto él como su equipo técnico. Todos ellos esperemos que nos lleve a lograr grandes resultados en la liga y que en la Champions podemos hacer algo mejor que el año pasado», dijo.

Fernando Roig analizó el presente de club antes de la ofrenda a los patronos del Villarreal 2026/27. / KMY ROS

El objetivo del club

El mandatario agregó que «es importante estar todos los años en la Liga de Campeones, ese debería ser siempre nuestro objetivo para este año, pero sin perder la perspectiva y siendo conscientes que el primer objetivo es estar siempre en la Liga. Nuestro objetivo es intentar estar siempre en Europa y si es en la primera categoría mucho mejor».

Fernando Roig cumple 30 años al frente del Villarreal y admitió que cuando llegó al club «nadie se creía que llegaríamos a Primera. Habrá gente joven que no habrá conocido el inicio de estos 30 años. Creo que hemos estado 27 de esos 30 años en Primera División y de ellos unos 20 en Europa. Sin duda que es una buena historia».

En relación al mercado de cara a la próxima campaña, fue sincero: «Yo no creo que vayamos a acudir al mercado, pero es una decisión del consejero delegado».

Fernando Roig, en la ofrenda a los patronos del Villarreal 2026/27. / KMY ROS

Las obras en la Ciudad Deportiva y en La Cerámica

Sobre las mejoras que se están haciendo con las obras tanto en la Ciudad Deportiva Llaneza como en el Estadio de La Cerámica, destacó que «vamos a hacer un nuevo terreno de juego de césped natural para el primer equipo, un campo de césped artificial para la base, y se complementará con edificios, más vestuarios y nuevas gradas. El año que viene tendremos más novedades», comentó sobre Miralcamp.

«Y el estadio esperemos que las obras estén acabadas para el 6 de septiembre para el partido ante el Deportivo en casa, aunque todavía tenemos que acabar los vestuarios para los que debemos esperar unos trámites urbanísticos para acabar la plataforma, pero a lo largo de la temporada lo iremos acabando, creo que será entre enero y febrero. El césped que es lo importante estará», explicó sobre la remodelación de La Cerámica.

Fernando Roig, en la ofrenda a los patronos del Villarreal 2026/27. / KMY ROS

Orgulloso de los campeones del mundo de la Cantera Grogueta

El presicente amarillo recordó los éxitos de jugadores que han salido de la Cantera Grogueta y que han triunfado este verano con la selección española en la consecución del Mundial 2026. "Del equipo campeón del mundo, casi un 20 por cien han estado formados en la cantera del Villarreal. Tanto Rodri, Yeremy Pino como Álex Baena. Es muy bonito poder contar con jugadores que han pasado por aquí y son campeones", recalcó.

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