El Villarreal B continúa en plan arrollador y suma su tercer triunfo seguido en pretemporada (2-4)

El Villarreal B sigue dejando grandes sensaciones en esta larga pretemporada y sumó su tercer triunfo consecutivo tras imponerse al Intercity en las instalaciones del Albir Garden. El técnico David Albelda apostó por un once inicial diferente al del anterior compromiso, dando minutos a futbolistas como Álex Quevedo, Jan Encuentra o Nico Sánchez. A pesar de los cambios en la alineación, el filial demostró una excelente capacidad de reacción y una gran primera parte que le sirvió para encarrilar el encuentro y poner tierra de por medio.

El conjunto alicantino golpeó primero y se adelantó en el marcador en su primera llegada de peligro por mediación del examarillo Carlitos López en el minuto 12. Sin embargo, la alegría le duró poco al Intercity, ya que la escuadra ‘grogueta’ volteó el resultado en un abrir y cerrar de ojos. Los goles de Douga Fofana (minuto 17) y Nico Baratucci (minuto 20) sellaron el 1-2 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Sentencia tras el descanso

En la reanudación llegó el momento de las rotaciones y Albelda introdujo un amplio carrusel de cambios donde entraron hombres como Arnau Forés, Diallo o Ayman. El equipo mantuvo el ritmo y Valen Gómez puso el 1-3 en el minuto 57 tras culminar una buena acción ofensiva. Ya en la recta final del choque, Albert García amplió todavía más la ventaja para los castellonenses, antes de que el jugador del Intercity Marc Martínez firmara el definitivo 2-4 en el marcador.

Próxima cita en el Mini Estadi

Con las buenas sensaciones de este cuarto ensayo, el Villarreal B ya prepara su siguiente test de nivel para continuar afinando su puesta a punto. La próxima cita para el filial amarillo será el próximo sábado (día 15) en su estadio a las 19:00 horas. Los de Albelda recibirán la exigente visita del histórico Real Zaragoza, en un duelo que promete medir el verdadero potencial del equipo de cara al inicio liguero.