La previa | El Villarreal afronta ante el Galatasaray su último examen antes de LaLiga... con su nueva tercera equipación

El Villarreal CF pone este sábado el punto final a su pretemporada 2026/27 con una prueba de máxima exigencia. El equipo dirigido por Iñigo Pérez visita al Galatasaray en Estambul en el último ensayo antes de que comiencen los compromisos oficiales, después de varias semanas de preparación y seis encuentros amistosos en los que el nuevo proyecto amarillo ha ido tomando forma.

Será también la última oportunidad del técnico para ajustar automatismos, repartir minutos y comprobar el estado de una plantilla que afronta una temporada especialmente exigente. Tras esta cita ya no habrá más pruebas: el siguiente partido será el estreno en LaLiga frente al Racing de Santander, por lo que el duelo ante el conjunto turco adquiere especial importancia como ensayo general.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal CF, durante la pretemporada 2026/27. / Villarreal CF

Galatasaray-Villarreal: horario y dónde verlo

El Galatasaray-Villarreal se disputa este sábado 8 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en Estambul. El encuentro podrá verse en directo y en abierto por Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE, además de a través de la plataforma RTVE Play.

El escenario y el rival ofrecen al Submarino una prueba de nivel antes de iniciar la competición. El Galatasaray, uno de los grandes históricos del fútbol turco y habitual participante en competiciones europeas, exigirá al Villarreal en un ambiente muy diferente al de los anteriores amistosos del verano.

La tercera equipación del color verde del Villarreal 2026/27. / Villarreal CF

Estreno de la tercera equipación

El partido contará además con una novedad estética: el Villarreal estrenará su tercera equipación de la temporada 2026/27, presentada esta semana bajo el lema ‘Llena tu verano de color’. Diseñada junto a Joma, la camiseta presenta una llamativa tonalidad de ‘triple’ verde y está inspirada en la Triple Zero Probiótica de Cervezas Ambar, patrocinador oficial del club. Una indumentaria moderna y de tonos estivales con la que la entidad completa sus tres equipaciones oficiales para la nueva campaña.

Una pretemporada de máxima exigencia

El Villarreal llega a Estambul después de un verano con un calendario internacional de notable dificultad. Los amarillos comenzaron su preparación con una derrota por 2-0 frente al Benfica, antes de reaccionar con una convincente victoria por 1-3 contra el PSV Eindhoven.

Moleiro, con el esérico, y tras él Pau Navarro en el triunfo del Villarreal ante el PSV Eindhoven. / Villarreal CF

Posteriormente disputaron la Como Cup, donde se impusieron 0-3 al Al-Ula y empataron 1-1 ante el Como 1907, logrando posteriormente el pase desde el punto de penalti. En la final del torneo italiano, el conjunto de Iñigo Pérez cayó por 3-1 frente al Lens.

El último ensayo antes del viaje a Turquía llegó el pasado miércoles en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El Villarreal derrotó por 1-0 al Levante, con gol de Logan Costa, en un encuentro que dejó además dos noticias importantes: el estreno bajo palos de Péter Gulácsi y el regreso a la competición de Juan Foyth después de seis meses de ausencia.

Alex Freeman y Nicolas Pepe, en el Villarreal-Levante. / Toni Losas

Última parada antes de El Sardinero

Con el choque ante el Galatasaray quedará definitivamente cerrada la fase de preparación. A partir del domingo, el Villarreal podrá centrar todos sus esfuerzos en el inicio del campeonato.

El Submarino debutará en LaLiga el domingo 16 de agosto, a las 17.00 horas, frente al Racing de Santander en El Sardinero. Ocho días antes, Estambul medirá el grado de madurez del nuevo Villarreal de Iñigo Pérez en el que será su último examen antes de empezar a competir por los puntos.