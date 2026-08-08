La crónica | El Villarreal de Iñigo Pérez silencia el infierno turco y mira a LaLiga con el colmillo afilado (1-2)

Si ves el partido y te dicen que es la vuelta de dieciseisavos de final de la Champions League, podrías creerlo. En un amistoso loco y en un ambiente hostil como pocos, el Villarreal CF de Iñigo Pérez tuvo la astucia, el carácter y el juego necesario para silenciar el infierno turco y apuntarse una victoria de mucho mérito. Se acabaron las probaturas y los partidos que sirven de poco, el próximo en El Sardinero ya habrá puntos en juego y el Submarino ha demostrado estar más que preparado para arrancar el juego.

El técnico navarro formó un once que precisamente podría ser el del próximo domingo en tierras cántabras. Luiz Junior, a pesar de sus dudas, fue el portero titular en Turquía. En defensa formaron Mouriño, Foyth, Veiga y Carlos Romero. Pape Gueye y Comesaña desplazaron a los Maciá y Diatta al banquillo. Por izquiera jugó Moleiro y por derecha Pepe. Arriba, la dupla Ayoze-Mikautadze. Ambos marcaron y ambos están en ese punto de chispa que atemoriza a los defensas rivales. Gerard Moreno no estuvo en la convocatoria por gestión de cargas, un alivio para todos los groguets.

Foyth ante Oshimen. / VILLARREAL CF

Inicio caótico

Los primeros compases del partido fueron como el arranque de la serie From. Literalmente te dejaron boquiabierto. La afición turca empezó a saltar en todo el campo y a pitar cada posesión que tenía el Villarreal. Y en la primera que tuvo el Submarino, en el minuto uno, Pepe apareció por la zona izquierda -no es su habitual- y amagó dejando a su rival en el suelo, que no le quedó otra que rebañar el balón con la mano. Penalti en el minuto uno y el el técnico Okan Buruk, totalmente fuera de sí, protestó al árbitro una y otra vez, aplaudiendo. Doble amarilla y a la calle en el minuto tres. Sí, era un amistoso. Ayoze, eso sí, demostró porque es un campeón de la Eurocopa y para nada le hicieron temblar los incesantes silbidos locales. Engañó al portero y adelantó al Submarino.

En la siguiente jugada, el Galatasaray encontró una autopista por la banda izquierda y el centro de Elmali lo remantó a placer Oshimen. Veiga perdió la marca y Luiz Junior quedo a media salida. 1-1 en cinco minutos y el entrenador del técnico local expulsado. Yilmaz tuvo el segundo en un gran contraataque pero el disparo acabó en las manos del portero amarillo. Cerca del minuto 20, el Villarreal se asentó y volvió a ser protagonista con balón. Moleiro está fino y cerca estuvo de batir a Guvenc. Acto seguido, Carlos Romero se metió hasta la cocina y Pepe probó con un latigazo desviado.

Sin embargo, fue en el 36' cuando otra acción empañó el encuentro. A Victor Osimhen se le fue directamente la olla y sin balón zarandeó a Mouriño, fuera de sí, en una tangana de varios minutos. Ambos recibieron amarilla. Antes del descanso, Mikautadze se encargó de hacer justicia con un disparo ajustado al palo corto tras pase de Pepe. El georgiano está de dulce.

Mikautadze, autor del 1-2. / VILLARREAL CF

La segunda parte

La segunda parte, con el Galatasaray más expuesto, fue un auténtico recital del Submarino. Con espacios es todavía más letal. De forma incomprensible, Pepe perdonó varias oportunidades. Una de ellas, tras una gran combinación con Ayoze, que por momentos parece el de la 24/25. Carlos Romero se animó con otro latigazo con la derecha. Tiene un misil en ambas piernas. En el 72, tras la entrada en el 55 de Buchanan, Iñigo efectuó el carrusel de cambios con la novedad de Ilias Akhomach, que disputó sus primeros minutos tras superar sus problemas físicos. Los turcos apretaron en el tramo final y Gulasci evitó el empate con un paradón. El hungaro continúa imbatido en los dos encuentros que ha jugado. Y con este gran triunfo finaliza la pretemporada amarilla.

Ficha técnica

GALATASARAY: Güvenç (Yılmaz, min. 45); Sallai ( Luş, min. 84), Lemina (Ünyay, min. 45), Jakobs (Karataş, min. 73), Elmalı ( Bardakcı 66’); Sara (Gündoğan, min. 73), Torreira ( Lesley, min. 66); Sané (Sivaslıoğlu. min. 84), Akgün (Ayhan, min. 84) Alper Yılmaz (Yüzgeç, min. 84); Osimhen (Nhaga, min. 66).

VILLARREAL CF: Luiz Júnior (Péter Gulácsi, min. 45); Mouriño (Freeman, min. 73), Foyth (Pau Navarro 73’), Veiga (Kambwala, min. 79), Romero (Maciá, min. 73); Pépé (Akhomach, min. 73), Comesaña (Cardona, min. 73), Gueye (Logan Costa, min. 80), Moleiro ( Buchanan, min. 56); Ayoze Pérez (Diatta, min. 79), Mikautadze (Oluwaseyi, min. 72).

GOLES: 0-1. Min. 3:Ayoze Pérez. 1-1. Min. 5:Víctor Oshimen. 1-2. Min. 41:Mikautadze.

ÁRBITRO: Amonestó por el cuadro local a Osimhen y por el Villarreal a Mouriño. Expulsó al técnico local Okan Buruk.

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ESTADIO: Rams Park.